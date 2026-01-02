Isabel Blanco, vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia: "Hay que dar a los mayores la posibilidad de que vivan donde quieran"

El cambio del modelo residencial ya se sentía como una necesidad, y la pandemia la hizo incluso más apremiante. ¿Lo hemos conseguido?

Antes de la pandemia ya se estaba trabajando en la modernización del sistema, en la atención centrada en la persona, sobre todo, una atención más personalizada, pensando en lo que la persona mayor o con discapacidad quiere más que en lo que nosotros creemos que quiere. Entonces, antes de la pandemia se estaba trabajando ya… La pregunta es cómo estamos ahora, en qué punto estamos. Ahora se está implantando el modelo, tenemos un hito histórico, que es esa ley de atención residencial que se aprobó en las Cortes, la primera de España, es decir, la primera que regula el modelo de atención centrada en la persona por ley, que pone a la persona en el centro de esos cuidados y abarca tanto centros de mayores como de discapacidad o menores.

¿Qué aspectos destacaría de la ley?

Por un lado las unidades de convivencia, que son módulos o pequeñas viviendas dentro de una residencia, entre 12 y 15 plazas, con un espacio común, un comedor o un pequeño office, y que luego comparte los servicios comunes, como puede ser la lavandería, un comedor general, las actividades, podología allí donde la haya, o peluquería. No son tanto unidades arquitectónicas como de convivencia. La ley contemplaba otros aspectos, como la eliminación de las sujeciones, salvo casos que sea absolutamente necesaria. Y se incorporó toda la innovación tecnológica para mejorar el aspecto burocrático.

Y les obligó a hacer fuertes inversiones también a ustedes.

Hicimos obras en prácticamente todos los centros de la Gerencia de Servicios Sociales. Se hicieron tres centros nuevos en Salamanca, Ávila o el de Zamora (casi 25 millones) donde los edificios no podían adaptarse a las unidades de convivencia. En otras provincias se pudo adaptar, y lo estamos haciendo en Benavente. El modelo de residencias está sufriendo una transformación. Hoy las personas válidas quieren quedarse en sus casas y las residencias cada vez son para personas más dependientes. Eso implica que hacen falta más espacios, pasillos más anchos para poder mover camas, sillas, grúas y hacen falta habitaciones un 25% más grandes. Por eso no todos los edificios permiten esa adaptación. Hemos invertido 150 millones en obras y equipamientos de los fondos Next Generation, y, paralelamente, introdujimos las nuevas tecnologías.

¿Qué utilidad tienen?

Le pongo un ejemplo, la red Wi-Fi en nuestros centros, permite el control de errante, es decir, saber si una persona está en un lugar inadecuado o si sale del centro, siempre por su propia seguridad y sin invadir su intimidad. Pusimos en marcha las estaciones de telemedicina, que van registrando de manera automática, el control de temperatura, la medición del azúcar, de la tensión, y permiten la conexión con sanidad en este caso de una manera rápida, ágil y sencilla. E introdujimos en las residencias los robots sociales, que no sustituyen sino que ayudan a los profesionales, porque la atención la tienen que realizar las personas. Es muy curioso ver algunas actividades que realizan las personas mayores con los robots, cognitivas, de gimnasia, y otras. Una señora, en Soria, le contaba al robot que no se tomaba las pastillas: la máquina no le regañaba por ello. Y hemos metido también otras ayudas, como los andadores inteligentes o las cabinas de ducha.

¿Estamos preparados socialmente para poder respetar la voluntad de la persona mayor sobre su vida?

Socialmente a la gente hay que darle la posibilidad de que viva donde quieren vivir, sin estigmatizar la casa o la residencia. Tenemos que darles la posibilidad de que independientemente de donde vivan, estén atendidos en su casa como si estuvieran en una residencia y en una residencia como si estuvieran en su casa. El reto en Castilla y León y Zamora, es cómo llevar esos servicios a todos los sitios.

¿Y cómo se ha hecho?

Ese ha sido el gran salto de esta legislatura. Cuando entré en el año 2019, los servicios para que las personas se quedaran en su casa eran la ayuda a domicilio y la teleasistencia. Hicimos gratuita la teleasistencia avanzada y hoy tiene 62.300 usuarios . Pasamos del botón para pedir ayuda a un sistema que incluye diferentes dispositivos en función de las necesidades de esa persona: detectores de humo, o sensores para ver si una nevera se abre o no, o pulseras de geolocalización. El gran salto es ese seguimiento proactivo de la persona, lo que nos ayuda a ver cómo está y combatir la soledad no deseada: te llamo para saber cómo te encuentras, si has salido de casa o si tienes una cita médica. Hemos puesto en marcha también el asistente personal, que tienen tres mil usuarios. Sólo el País Vasco tiene algo parecido.

La residencia de los Tres Árboles la gestionará Asprosub, pero el centro de día no se va a cerrar

¿Por qué llaman ahora a las residencias centros multiservicios?

Si en un pueblo hay una residencia y hay usuarios de nuestro programa a gusto en casa, ¿por qué no se pueden beneficiar de la peluquería, de la podología o del comedor o la lavandería de la residencia? Es el concepto también que va a tener la de Zamora, por eso se llama centro multiservicios.

¿Cómo va la nueva residencia de Zamora?

Está prácticamente acabada y el equipamiento adjudicado. Falta urbanizar la parcela, remates, licencias y permisos.

¿Mantiene la idea de los Tres Árboles para centro de Asprosub?

Legalmente tiene que ser un centro para personas mayores y lo va a ser. Estamos hablando con Asprosub (Fundación Personas) para habilitarlo para personas mayores con discapacidad intelectual: personas que necesitan atención, pero no son dependientes físicamente. Por cierto oigo comentarios de que vamos a cerrar el centro de día y no es cierto, se va a mantener porque da servicio a esa zona de la ciudad.

Hay empresas interesadas y estamos ampliando el Hub de la Aldehuela

Es un centro muy grande. ¿Cabrían más usos?

Cabrían más entidades, siempre para usos de ese tipo, de atención a personas mayores.

En dependencia, los familiares cuidadores están pidiendo que se equiparen sus condiciones a los cuidados profesionales.

La prestación por cuidados familiares es excepcional y es la ley nacional de dependencia la que define esas prestaciones. Luego tendría que cambiar la ley nacional para tener la misma consideración que si fuera un profesional.

En el programa Impulsa Zamora además del polígono de Monfarracinos el proyecto estrella era el Hub de La Aldehuela. ¿Cómo está funcionando?

El hub surgió con el clúster CIVI, que son soluciones inteligentes para la vida independiente de las personas. Surgió con ellos el ampliar todas esas nuevas tecnologías que había, los robots, los andadores, las gafas virtuales, las diferentes apps y programas para facilitar la vida de las personas. Fue una apuesta personal del presidente Mañueco el decir "lo hacemos en Zamora". Fue un reto vinculado a Fitecu, a esa feria de innovación tecnológica, también con sede definitiva ya en Zamora. En el recinto de La Aldehuela cedido por la Diputación se han ensamblado, los 400 andadores nuestros y los dispuestos para distribución y venta. Y cada día hay más empresas que nos dicen que se quieren instalar, que le hacen falta instalaciones. Seguimos hablando con la Diputación para ampliar esas instalaciones y seguir incorporando empresas, no cualquier empresa, sino las empresas vinculadas a la tecnología de los cuidados.

¿Por qué no se pueden aprovechar quienes vivan en su casa de los servicios de un centro?

El ingreso mínimo vital del Estado empezó con muchos problemas. ¿Va mejor?. ¿Siguen reivindicando la gestión?

Es una prestación estatal que empezó con muchísimos problemas y sigue con ellos. No va vinculado a la búsqueda activa de empleo ni a evitar el absentismo escolar, al contrario que nuestra renta garantizada de ciudadanía, que es más exigente. Porque los servicios sociales tienen que ser la puerta de entrada para las personas que los necesitan, pero también la puerta de salida. No nos podemos convertir en una administración permanentemente asistencialista, el objeto no es dar dinero, sino que las personas normalicen su vida. Por eso hemos reclamado siempre la gestión del ingreso mínimo vital, en las mismas condiciones en que el Gobierno se lo cedió al País Vasco o a Cataluña.

Hace un año por estas fechas se abría el centro de crisis para víctimas de violencia de género, Atiendo Zamora. ¿Cómo ha funcionado?

Han sido más de 13.000 visitas las que hemos tenido a través de la web para todo Castilla y León. De Zamora hemos recibido 105 llamadas, cinco chats y 16 atenciones presenciales que han dado lugar a 126 actuaciones. En una comunidad y provincia tan grandes y dispersas, funciona mejor el Atiendo virtual.

¿Qué tal funcionó el programa para traer emigrantes de hispanoamérica con raíces zamoranas para trabajar, el Reto Zamora?

Se está evaluando todavía. Uno de los problemas con el que nos encontramos es el de conseguir vivienda en las localidades donde se han asentado estas personas. La adaptación ha ido bien, muchas familias se han quedado. Me encontré en Argentina con la hermana de una chica que estuvo aquí; al final regresó a su país por la enfermedad de su madre.

El programa Conciliamos vamos a extenderlo a septiembre, hasta que empiece el curso

En conciliación, ¿uno de los programas estrella es precisamente el de Conciliamos?

Hemos apostado por las familias y la conciliación, por ejemplo con el programa Crecemos, las guarderías en los pueblos y la gratuidad de la educación de cero a tres años. O el bono nacimiento, el bono concilia, la ayuda de 750 euros de cero a tres años o el bono infantil, para actividades extraescolares, de 200 euros por menor. También el Conciliamos que menciona. Cuando entré de consejera se restringía a las ciudades y lo hemos extendido a todos el territorios y a prácticamente todos los periodos vacacionales: Navidades, carnavales, Semana Santa, julio y agosto. Y lo vamos a poner también en septiembre, en esos primeros días hasta que empiece el colegio. Se trata de facilitar el día a día a las familias digamos de clase media, más allá de los apoyos que puedan necesitar las más vulnerables.

Hay muchos temas que tratar y poco espacio, pero hay que hacer una de política. ¿Cabeza de lista de Zamora, supongo?

Bueno, es que primero tiene que haber una convocatoria electoral, que hasta el momento no se ha producido. De las listas se hablará cuando se convoquen. Creo que hemos apostado por Zamora y apoyado otros proyectos importantes, como Monte la Reina.