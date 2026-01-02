La incertidumbre sobre la llegada de 'Francis' y la nieve a Zamora: muchas dudas y pocas certezas

Las predicciones meteorológicas son un área difícil de entender para el común de los mortales y con entresijos que hacen de esta materia un tema donde cuesta encontrar la precisión. Al menos, si nos referimos al largo plazo. Sin embargo, hace ya varios días que los zamoranos han empezado a escuchar el nombre de 'Francis'... y no precisamente para referirse a alguno de sus vecinos, amigos o familiares. Este es el nombre con el que se conoce a la borrasca que durante las próximas jornadas convertirá todo el país en un polvorín meteorológico y que ha hecho recordar a más de uno los recuerdos que dejó 'Filomena' hace ya un lustro.

Como decimos, las predicciones meteorológicas a largo plazo -más allá de una semana- son muchas veces un acto de fe, pero no ocurre lo mismo según se van acercando los días sobre los que se quiere poner la lupa. Así pues, toda España ha pasado a la penúltima fase previa a la llegada de 'Francis', esa que ocupa los cinco días anteriores a cualquier previsión y en la que las posibilidades de acierto aumentan de manera sustancial. Pese a ello, todavía quedan muchas incógnitas por resolver sobre la borrasca que dejará sus primeros coletazos este mismo viernes en forma de lluvias y que podría teñir de blanco las cabalgatas de los Reyes Magos en muchos puntos del país.

En el caso de Zamora, parece casi confirmado que la nieve hará acto de presencia en algún momento de la próxima semana, aunque todavía hay dudas sobre la intensidad con la que este frente tocará las distintas comarcas. Como suele ser habitual, Sanabria se postula como la gran candidata a ser la zona más afectada de la provincia ya desde el 4 de enero, con una acumulación superior a los 20 centímetros de nieve en algunos puntos según las estimaciones del ECMWF (modelo europeo). Especialmente reseñable será lo que ocurra el 7 de enero, cuando toda la provincia podría vivir episodios de nieve a lo largo de la jornada.

Poca nieve en la capital

De manera poco habitual, el este de la provincia podría verse también visiblemente afectado por las nevadas de la borrasca 'Francis'. Aunque no llegará en ningún caso al espesor que podría acumular Sanabria, se podrían rozar los 10 centímetros de nieve en algunos puntos de Tierra de Campos, el Alfoz de Toro o La Guareña. En cuanto a la capital, todo apunta a que la presencia de este elemento tan habitual en los inviernos de épocas pasadas será más reducida que en el resto de la provincia, aunque no es descartable que haya varios centímetros de nieve acumulada durante el mencionado 7 de enero y su madrugada posterior.