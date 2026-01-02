Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Fallece a los 93 años el pintor zamorano Ricardo Flecha Valle

Padre del escultor Ricardo Flecha, mantuvo una buena y duradera amistad con artistas como Abrantes, Higinio Vázquez o Pedrero

Ricardo Flecha Valle (izquierda), junto a José Ángel Rivera de las Heras y su hijo Ricardo Flecha.

Ricardo Flecha Valle (izquierda), junto a José Ángel Rivera de las Heras y su hijo Ricardo Flecha. / J. L. F. (Archivo)

B. Blanco García

B. Blanco García

Este inicio de 2026 arranca con la pérdida del artista zamorano Ricardo Flecha Valle, fallecido a los 93 años.

Padre de Ricardo Flecha Barrio, nació en la capital en 1932 y fue una enfermedad que a los 18 años le obligó a estar postrado en la cama una larga temporada lo que hizo que comenzara a interesarse por la pintura y el dibujo. Dos años después, conoce al escultor vallisoletano Jose Luis Medina, quien termina por introducirle en el mundo del arte, comenzando a participar en tertulias y conociendo a grandes figuras zamoranas como Ramón Abrantes —con el que trabó una buena amistad— o el fotógrafo Ángel Quintas.

Ricardo Flecha Valle (tercero por la izquierda) durante la inauguración de una estatua de su hijo, con el resto de la familia.

Ricardo Flecha Valle (tercero por la izquierda) durante la inauguración de una estatua de su hijo, con el resto de la familia. / J. L. F. (Archivo)

Precisamente con él, tal y como recuerda Inés Gutiérrez Carbajal en su libro "Pintores del siglo XX", donde le dedica varias páginas, realizó una exposición conjunta de pinturas y fotografía bajo el título de "Valores y Diferencias", en 1958.

Amistades artísticas

No sería la única, ya que compartió sus obras varias veces en muestras tanto en Zamora como en Valladolid, al tiempo que iba ampliando su círculo de amistades artísticas, como el escultor Higinio Vázquez, el cartelista Pedro de María Laperal o los pintores Pedro Santos Tuda y Antonio Pedrero.

En la mencionada biografía, se le describía como "hombre de carácter abierto y comunicativo, buen conversador y con mucha facilidad para entablar amistad". Sobre su obra, comenzó con bodegones, pero pronto se pasó al paisaje.

Pésame a su familia

Han sido múltiples los pésames desde diferentes ámbitos de la sociedad zamorana. La Real Cofradía del Santo Entierro lamentaba el fallecimiento de Flecha Valle, hermano de paso en una cofradía donde hay varias obras de su hijo, como el grupo escultórico de San Juan y nuestra señora, la mesa de la Piedad o los Arma Christi.

"Que la santísima Virgen de los Clavos lo acoja bajo su manto", deseaban, dando el pésame a sus familiares y amigos.

