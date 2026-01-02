Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Abonos con descuento en los trenes de Zamora a MadridFallece el pintor zamorano Ricardo Flecha ValleDisputas entre Zamora CF y la DiputaciónOferta de empleo Monte La Reina (Zamora)
instagramlinkedin

Ocio navideño

Éxito de la feria navideña Muévete de Zamora con casi 2.000 asistentes en un solo día

Las atracciones infantiles registraron colas

Gran éxito de la feria Muévete en Ifeza

Gran éxito de la feria Muévete en Ifeza

Alberto Ferreras

Alberto Ferreras

Más de 1.900 personas pasaron este viernes por el recinto ferial Ifeza para divertirse en la feria navideña Muévete, organizada por el recinto ferial y la Diputación de Zamora.

La gran afluencia ha motivado que hubiera colas en muchas atracciones y una gran animación a lo largo de toda la tarde.

Niños y mayores disfrutaron de la pista de hielo, el tobogán gigante también de hielo o los videojuegos.

Noticias relacionadas y más

Los más pequeños pudieron además divertirse en los distintos hinchables instalados en Ifeza, donde tampoco faltaron algunas casetas de feria y el bar que estuvo con las mesas llenas buena parte de la tarde. La feria prosigue este fin de semana, en horario de 16.30 a 21.00 horas.

Éxito de la feria Muévete con casi 2.000 asistentes en un solo día | J. N.

Éxito de la feria Muévete con casi 2.000 asistentes en un solo día | J. N.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents