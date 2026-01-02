Éxito de la feria navideña Muévete de Zamora con casi 2.000 asistentes en un solo día

Más de 1.900 personas pasaron este viernes por el recinto ferial Ifeza para divertirse en la feria navideña Muévete, organizada por el recinto ferial y la Diputación de Zamora.

La gran afluencia ha motivado que hubiera colas en muchas atracciones y una gran animación a lo largo de toda la tarde.

Niños y mayores disfrutaron de la pista de hielo, el tobogán gigante también de hielo o los videojuegos.

Los más pequeños pudieron además divertirse en los distintos hinchables instalados en Ifeza, donde tampoco faltaron algunas casetas de feria y el bar que estuvo con las mesas llenas buena parte de la tarde. La feria prosigue este fin de semana, en horario de 16.30 a 21.00 horas.