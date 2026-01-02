Aparcar en el centro de Zamora doce horas por menos de cuatro euros
La empresa Telpark y el Ayuntamiento impulsan descuentos en el parking de La Marina para enero
B. B. G.
Un año más, buscando apoyar al comercio y la hostelería local, el Ayuntamiento de Zamora renueva su colaboración con Telpark, operador referente en ecosistemas de movilidad, para lanzar descuentos en sus bonos de aparcamiento.
Entre el 7 y el 31 de enero, los ciudadanos podrán aparcar hasta doce horas por 3,49 euros en el parking de Plaza de la Marina a través de los paquetes Multipass, disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos.
Estos pases, válidos durante un año, pueden adquirirse a través de la aplicación Telpark y permiten entrar y salir del aparcamiento automáticamente mediante lectura digital de matrícula agilizando el proceso. Además, el usuario puede modificar la matrícula asociada al bono de forma flexible desde la propia app.
Promover la movilidad sostenible
La iniciativa incorpora un incentivo adicional orientado a promover una movilidad más sostenible: un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos para quienes adquieran un paquete Multipass, aplicable en todos los aparcamientos Telpark con recarga eléctrica de toda España hasta el 30 de junio.
En sus ediciones anteriores, esta iniciativa ha permitido que miles de zamoranos y zamoranas se beneficien de condiciones ventajosas para estacionar, contribuyendo a incrementar la afluencia a la zona comercial, especialmente durante las rebajas, y fomentando una ciudad más accesible y cómoda tanto para residentes como para visitantes.
Colaboración entre Ayuntamiento y Telpark
Desde el Ayuntamiento, el concejal de Promoción Económica, David Gago, apunta que “en un mes de baja actividad comercial como es enero” esta promoción “le viene bien al comercio, le viene bien a la ciudad y le viene bien a la hostelería”.
Por parte de Telpark, Beatriz Allepuz, delegada terriotrial de Telpark en Castilla y León y Galicia, subraya que “esta colaboración estable con el Ayuntamiento de Zamora permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles, que apoyan directamente la actividad económica local y facilitan la movilidad y el acceso al centro”.
El Ayuntamiento y Telpark llevan años trabajando conjuntamente en distintas campañas orientadas a favorecer el comercio y la hostelería local, facilitando el acceso ordenado y eficiente a los aparcamientos mediante promociones ventajosas para la ciudadanía.
Más de mil plazas en la ciudad
Telpark gestiona en Zamora más de 1.200 plazas distribuidas entre aparcamientos subterráneos y en superficie.
Su aplicación, utilizada por más de seis millones de usuarios, es la plataforma líder en España y Portugal para la gestión digital del estacionamiento, consolidando a la compañía como un socio estratégico en la movilidad urbana local.
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital
- Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora
- La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital
- Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora
- Zamora-Portugal: 25 años de autovía de 'débil demanda
- Iris, la última nacida en 2025 en Zamora, llegó a tiempo para la cena de Nochevieja