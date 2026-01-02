Aparcar en el centro de Zamora doce horas por menos de cuatro euros

Un año más, buscando apoyar al comercio y la hostelería local, el Ayuntamiento de Zamora renueva su colaboración con Telpark, operador referente en ecosistemas de movilidad, para lanzar descuentos en sus bonos de aparcamiento.

Entre el 7 y el 31 de enero, los ciudadanos podrán aparcar hasta doce horas por 3,49 euros en el parking de Plaza de la Marina a través de los paquetes Multipass, disponibles en modalidades de 5, 10 y 20 usos.

Promoción de Enero en el Parking de la Marina / José Luis Fernández / LZA

Estos pases, válidos durante un año, pueden adquirirse a través de la aplicación Telpark y permiten entrar y salir del aparcamiento automáticamente mediante lectura digital de matrícula agilizando el proceso. Además, el usuario puede modificar la matrícula asociada al bono de forma flexible desde la propia app.

Promover la movilidad sostenible

La iniciativa incorpora un incentivo adicional orientado a promover una movilidad más sostenible: un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos para quienes adquieran un paquete Multipass, aplicable en todos los aparcamientos Telpark con recarga eléctrica de toda España hasta el 30 de junio.

En sus ediciones anteriores, esta iniciativa ha permitido que miles de zamoranos y zamoranas se beneficien de condiciones ventajosas para estacionar, contribuyendo a incrementar la afluencia a la zona comercial, especialmente durante las rebajas, y fomentando una ciudad más accesible y cómoda tanto para residentes como para visitantes.

Colaboración entre Ayuntamiento y Telpark

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Promoción Económica, David Gago, apunta que “en un mes de baja actividad comercial como es enero” esta promoción “le viene bien al comercio, le viene bien a la ciudad y le viene bien a la hostelería”.

Parking subterráneo la Marina / José Luis Fernández / LZA

Por parte de Telpark, Beatriz Allepuz, delegada terriotrial de Telpark en Castilla y León y Galicia, subraya que “esta colaboración estable con el Ayuntamiento de Zamora permite ofrecer soluciones digitales, accesibles y sostenibles, que apoyan directamente la actividad económica local y facilitan la movilidad y el acceso al centro”.

El Ayuntamiento y Telpark llevan años trabajando conjuntamente en distintas campañas orientadas a favorecer el comercio y la hostelería local, facilitando el acceso ordenado y eficiente a los aparcamientos mediante promociones ventajosas para la ciudadanía.

Más de mil plazas en la ciudad

Telpark gestiona en Zamora más de 1.200 plazas distribuidas entre aparcamientos subterráneos y en superficie.

Su aplicación, utilizada por más de seis millones de usuarios, es la plataforma líder en España y Portugal para la gestión digital del estacionamiento, consolidando a la compañía como un socio estratégico en la movilidad urbana local.