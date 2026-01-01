¿Qué ha pasado para que 2025 haya sido en Zamora un "año aciago" para el turismo de peregrinación jacobea?

El año 2025 no fue un buen año para el turismo de peregrinación, según el balance realizado este 1 de enero por la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago. De hecho, esta asociación califica el pasado ejercicio como "un año aciago" y para ello aporta las cifras y estimaciones realizadas a partir de la afluencia en los albergues de la provincia de acogida de caminantes a Santiago de Compostela.

La asociación calcula que el número de peregrinos ha descendido cerca del 12% y eso supone unos 600 menos que los registrados un año antes. Si la cifra aproximada de peregrinos en 2024 rondó los cinco mil, al año siguiente apenas se alcanzaron los 4.400. Se trata de una estimación orientativa, porque no todos los peregrinos pernoctan en los mismos lugares, ni realizan las mismas rutas y tienen además distintos puntos de inicio de la ruta jacobea, según expone José Almeida, hospitalero en Tábara e integrante de la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago.

La tendencia constatada es la contraria a la que suele darse en los ejercicios más cercanos a un Año Santo Compostelano como lo será el próximo 2027. De hecho, los datos de este 2025 se aproximan a las cifras de hace una década, una situación que la asociación ha calificado de "anómala, porque la peregrinación en los últimos años estaba experimentando un crecimiento lento pero constante".

La explicación puede estar en las "situaciones externas" que se han producido a lo largo del pasado año.

Al respecto, la asociación ha recordado que durante los primeros meses del año 2025, en Andalucía y Extremadura se produjeron unas intensas lluvias que anegaron una buena parte de los caminos, lo que motivó que muchos peregrinos se vieran obligados a regresar a sus casas o pospusieran su camino para una mejor ocasión.

Además, antes del verano, la situación fue completamente diferente, aunque también extrema, ya que el intenso calor complicó de forma significativa los largos recorridos que muchos peregrinos debían hacer cada jornada, por lo que la peregrinación también se vio restringida de una forma importante.

Cuando todo parecía normalizarse, en el mes de agosto, los graves incendios de la provincia hicieron que muchos peregrinos tuvieran que abandonar su peregrinación.

"Estas tres situaciones anómalas son las que pueden justificar que el año 2025 haya representado un descenso de peregrinos del 12,25 % respecto al año anterior, cuando todo hacía prever que, como venía ocurriendo los últimos años, la peregrinación se fuera incrementando gradualmente cada año", apunta la asociación.