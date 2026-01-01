La noche de fin de año deja varios altercados violentos en Zamora con heridos en Benavente y la capital

La pasada noche de fin de año estuvo marcada por varios altercados violentos en distintos puntos de la provincia, con varias personas heridas como resultado de peleas registradas tanto en Benavente como en la capital zamorana.

El primer incidente tuvo lugar a las 07:59 horas en la calle Sancti Spiritu de Benavente, donde un joven de 22 años resultó herido tras una pelea. Según las primeras informaciones, el varón llegó a quedar inconsciente, aunque recuperó el conocimiento poco después y se marchó por sus propios medios a su domicilio, sin necesidad de traslado hospitalario.

Apenas tres minutos más tarde, a las 08:02 horas, se produjo una pelea de mayor envergadura en la calle Candil, en la que se vieron implicadas alrededor de quince personas. En este enfrentamiento resultó herido un hombre de 25 años, cuyo estado no ha trascendido.

Ya en Zamora capital, a las 02:57 horas se registró otra pelea en la calle Arañuelos, aunque en este caso no se han facilitado detalles sobre posibles heridos o el número de personas implicadas.

El último de los incidentes tuvo lugar a las 06:22 horas, cuando un joven de 17 años fue agredido en el transcurso de una pelea entre grupos. El menor herido fue trasladado por sus propios acompañantes para recibir atención, sin que conste intervención sanitaria en el lugar.