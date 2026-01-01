Multicines Zamora se queda sin venta de entradas por internet: "Os animamos a quejaros"

Desde el 13 de mayo de 2021, Multicines Zamora es el único cine de la capital. La empresa que gestionaba los Cines Valderaduey no tuvo opción para renovar el contrato tras 13 años en activo y poco tiempo después las pantallas y las butacas fueron sustituidas por salas y máquinas de gimnasio.

Y el 2026 ha comenzado con un pequeño contratiempo para los responsables de Multicines Zamora, que han visto cómo un fallo en su proveedor de internet imposibilita la compra de entradas desde su página web, la principal vía de adquisición de pases para todas las películas y espectáculos que ofrecen en sus instalaciones.

"Sentimos comunicar que, después de muchas horas, Vodafone es incapaz de dar servicio al único cine de Zamora. Os animamos a quejaros. A nosotros no nos hacen caso. En taquilla os esperamos". Este es el mensaje que se ha publicado en las redes sociales de Multicines Zamora para avisar a sus clientes de la caída del servicio online.

Por suerte, siempre queda la taquilla para comprar entradas, elegir butacas y disfrutar de cine de calidad durante la Navidad, una época muy propicia para asistir al cine, ya que es cuando se estrenan películas de corte comercial y también otras orientadas a la temporada de premios que comienza con el inicio del año.