Jornada en blanco en los paritorios del Virgen de la Concha: el primer bebé zamorano del año se resiste a nacer

El primer bebé zamorano del año 2026 se ha resistido a nacer, ya que pasadas las siete de la tarde del jueves aún no había habido ningún alumbramiento en el hospital Virgen de la Concha de Zamora ni había previsiones iniciales de que lo fuera a haber, lo que puede hacer que se reproduzca la situación de hace cuatro años, cuando el primer bebé de la quinta de 2022 no llegó hasta el día 2 de enero.

Atrás quedaron los años en los que Zamora tuvo el orgullo de protagonizar el primer alumbramiento de toda Castilla y León, como ocurrió en 2020 y en 2023.

Este año, los paritorios del Virgen de la Concha, el centro hospitalario de la provincia acondicionado para los alumbramientos, han tenido unas campanadas, una Nochevieja, una mañana y una tarde de 1 de enero tranquilas.

La noche, la mañana y la tarde del día 1 fueron tranquilas en el centro hospitalario zamorano, que sumó 24 horas sin actividad tras el nacimiento de Iris

De hecho, la última nacida en el año 2025 en Zamora, una niña llamada Iris, llegó a tiempo para la cena de Nochevieja. El último bebé del ya pasado año nació en el Virgen de la Concha a las 19.37 horas del día 31 de diciembre y pesó 3.640 gramos. Su nacimiento se produjo antes de que los paritorios del centro hospitalario público tuvieran 24 horas de tranquilidad, sin actividad alguna hasta las siete de la tarde del día siguiente ni previsiones de que lo hubiera partos de forma inminente.

Al menos, los padres de Iris pudieron disfrutar de un fin de año muy especial y lleno de alegría para ellos en el centro hospitalario zamorano. La niña se ha hecho un hueco en la peculiar crónica rosa zamorana al ser el último bebé alumbrado en 2025, llegado al mundo poco más de cuatro horas antes de las campanadas.

Primeros nacimientos en Castilla y León

Por lo que respecta a Castilla y León, el primer nacimiento del año en la Comunidad tuvo lugar en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. Nació a las 0.37 horas, poco más de media hora después de las campanadas. Ese primer bebé castellanoleonés de 2026 fue una niña y pesó 3,350 kilos, según la información facilitada a Efe por el centro hospitalario vallisoletano.

No ha sido el único centro hospitalario en el que han tenido actividad en los paritorios, ya que poco después, a las 0.50 horas, el Hospital del Bierzo dio la bienvenida a Milán Daniel, que pesó 3.835 gramos y se encuentra en perfecto estado de salud, al igual que su madre, Thalía, han explicado fuentes de la Gerencia de Atención Primaria del Bierzo. El padre, Álex, estuvo acompañándolos en todo momento. La familia reside en Ponferrada (León) y ya ha recibido la visita de los primeros familiares para conocer al pequeño.

A la 1.00 horas, ha nacido otro bebé en la Comunidad, en este caso en el Hospital Santos Reyes de Aranda de Duero (Burgos).

El bebé nacido en la provincia burgalesa es un niño, se llama Alonso y es el segundo pequeño de la familia, han precisado fuentes hospitalarias.

El 2026 recibió además de madrugada a otras dos niñas, una en la provincia de Salamanca y otra en la de León. En el hospital salmantino, la bebé llegó al mundo a las 01.47 horas, sin que sus padres hayan autorizado compartir más datos ni tomar imágenes.

La última bebé nacida en 2025 en la vecina provincia de Salamanca fue alumbrada a las 22.41 horas del 31 de diciembre. Ha pesado 3 kilos y 535 gramos, y sus padres, Andrea y Marius, le han puesto de nombre Leyre, según detallaron fuentes hospitalarias. Por su parte, Sienna, hija de Carlos y Jelyskel, ha sido la primera nacida en la capital leonesa en 2026, a las 4.30 horas, con un peso de 3.290 gramos.