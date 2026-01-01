Iris, la última nacida en 2025 en Zamora, llegó a tiempo para la cena de Nochevieja

Ha sido la última nacida en el año 2025 en Zamora. Se llama Iris y llegó a tiempo para la cena de Nochevieja.

El último bebé del ya pasado año 2025 nació en el hospital Virgen de la Concha a las 19.37 horas del día 31 de diciembre y pesó 3.640 gramos. Sus padres pudieron disfrutar de un fin de año muy especial y lleno de alegría para ellos en el centro hospitalario zamorano. Iris se ha hecho un hueco en la peculiar crónica rosa zamorana al ser el último bebé alumbrado en 2025, llegado al mundo poco más de cuatro horas antes de las campanadas.

Lo que por el momento se resiste es el primer bebé zamorano de 2026, ya que hasta poco antes del mediodía de este 1 de enero aún no había nacido ningún bebé en el hospital Virgen de la Concha, el centro hospitalario de referencia para los partos en la provincia. Una noche tranquila en los paritorios y el primer zamorano nacido en 2026 que, por el momento, no tiene prisa en venir al mundo.