Herida una mujer de 63 años tras volcar su turismo en la N-122 en Zamora

El servicio de emergencias 112 de Castilla y León avisaba a las 16.03 horas de este 1 de enero de un accidente con heridos en el kilómetro 467 de la carretera N-122 en Zamora a la altura de la Ermita del Puerto o Virgen del Puerto, a unos 8 kilómetros al noroeste de la capital.

Lugar del accidente en el kilómetro 467 de la N-122 en Zamora. / Cedida

La sala del servicio de emergencias informaba de un accidente con vuelco de un turismo que se ha saldado con varios heridos, habiendo tenido que enviar asistencia sanitaria para una mujer de 63 años.

Al lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Nacional, Policía Municipal y Emergencias sanitarias del Sacyl. La N-122 es una vía con una gran afluencia de vehículos y es frecuente la notificación de sucesos en esta carretera de Zamora.

Antes del inicio de las vacaciones de Navidad, la Dirección General de Tráfico avisó de la importancia de prestar atención y extremar precacuiones por las bajas temperaturas, la nieve y las lluvias, propias de esta época del año.

La DGT avisaba de que un 76% de los españoles admiten distraerse con frecuencia al volante, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los otros usuarios de la vía. Los despistes cuando estamos conduciendo se mantienen como el primer factor más habitual en los siniestros de tráfico.