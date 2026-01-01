Una herida en accidente, un diente roto de un puñetazo y el incendio de un contenedor: la otra cara de la festiva Nochevieja en Zamora capital

La Nochevieja en Zamora capital no deja incidentes destacables, tras una madrugada tranquila en la que la Policía Municipal solo tuvo que intervenir para detener dos peleas, una en las inmediaciones de la Plaza Mayor a las 5.00 horas y otra, en la calle del Riego a las 7.15 horas, incidente este último en el que un coche patrulla intervino tras recibir la llamada de viandantes.

Los testigos observaron cómo una persona golpeaba a otra en la cara que, al parecer, perdía parte de una pieza dental. El herido se dirigió al servicio de urgencias por sus propios medios para recibir atención sanitaria, según los testigos. Los policías municipales identifican al autor de la agresión que admite los hechos y tendrá que prestar declaración.

La otra reyerta se saldó sin heridos y los implicados decidieron no interponer ninguna denuncia tras reconducir la situación ante la presencia de la Policía Local, que solo identificó a los implicados, de acuerdo con la información facilitada por el concejal del PSOE de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, que se congratulaba por una madrugada de Año Nuevo "tranquila" que confirma que la capital es una ciudad segura.

Ruidos y vandalismo

Las fiestas en los domicilios que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada de este 1 de enero de 2026 no han generado apenas denuncias por ruidos, de modo que, los agentes locales solo se vieron obligados a tomar datos en tres viviendas situadas en la calle de Amargura, en la plaza de Alemania y en la calle de Santa Elena para levantar acta de esos incidentes, según la información facilitada.

El vandalismo también dejó su impronta en la capital, aunque con menores daños que en otras nocheviejas al registrarse solo el incendio de un contenedor a la una de la madrugada en la calle de Candelaria Ruiz del Árbol. Se está investigando cómo se originó el fuego para esclarecer si fue intencionado o fortuito.

Herida en accidente

Las carreteras del municipio de Zamora capital solo registraron un accidente de tráfico en la periferia con una mujer de 63 años herida por el vuelco de su turismo cerca de la Fuente de la Salud y la Ermita de la Virgen del Puerto, en la N-122, a las 16.03 horas. Hasta ese lugar se desplazaron dotaciones de la Policía Municipal, de la Policía Nacional y del Sacyl movilizados por emergencias 1 1 2, según los datos difundidos desde ese servicio.

Los controles de alcohol y drogas realizados en el término municipal de Zamora fueron negativos, lo que confirma la concienciación creciente entre las personas que salen de noche y eligen alternativas para regresar a sus domicilios si han ingerido alguna de esas drogas para evitar poner en riesgo sus vidas y las de terceras personas en accidentes de tráfico.