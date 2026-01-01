¿Qué días serán festivos en Zamora durante 2026?

Un nuevo año ha comenzado. Con la llegada de 2026, son muchos los zamoranos que buscan nuevas metas y experiencias, además de tener ya planes preparados para los próximos doce meses. En caso de no haber planeado nada todavía, nunca está de mas revisar el calendario y ver los días festivos con los que se contará a lo largo de las próximas 365 jornadas. Una lista que se divide entre los festivos nacionales, autonómicos y locales. En total, los zamoranos disfrutarán de 14 días 'libres' en sus calendarios, que tendrán su pico de protagonismo en abril y diciembre, acumulando en cada caso tres de estas fechas.

Festivos nacionales

1 de enero: Año Nuevo

6 de enero: Epifanía del Señor - Día de Reyes

3 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

15 de agosto: Asunción de la Virgen

12 de octubre: Día de la Hispanidad

2 de noviembre: Todos los Santos

7 de diciembre: Día de la Constitución

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Natividad del Señor - Navidad

Festivos autonómicos

2 de abril: Jueves Santo

23 de abril: Día de Castilla y León

De igual manera, cada municipio tiene la posibilidad de completar el calendario de festividades con otras dos jornadas de caracter local, a los que se suman otros dos por cada una de las localidades que componen dicho municipio. Según lo dispuesto en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora, la amplia mayoría de los pueblos de Zamora ya ha elegido dichas celebraciones. En el caso de Zamora capital, estos días de libranza serán el 25 de mayo (La Hiniesta) y el 29 de junio (San Pedro). Siguiendo la lista de los municipios más poblados, Benavente ha elegido el 13 de abril (La Veguilla) y el 3 de junio (Toro Enmaromado), mientras que Toro se ha decantado por el 25 de mayo (Cristo de las Batallas) y el 8 de septiembre (Virgen del Canto).