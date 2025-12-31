Estos son los propósitos de los zamoranos para 2026

Con la llegada de un nuevo año a la vuelta de la esquina, los zamoranos comienzan a mirar al 2026 con una mezcla de ilusión y realismo.

Cuidar la salud y no perder a ningún familiar son algunos de los propósitos que se repiten entre los vecinos de todas las edades.

Para muchos de ellos les esperan grandes cambios en este 2026, como vivir en el extranjero o enfrentarse por primera vez al crudo mercado laboral.

El amor es otro de los protagonitas en sus deseos, unos ya lo tienen y otros esperan conseguirlo, pero lo importante es que esté siempre presente.

Y lo mejor siempre queda para el final y eso no significa que sea lo menos importante, al revés, es el mayor deseo y el que todos esperan cumplir: venir mucho a Zamora en 2026.

Los zamoranos ponen la esperanza en una provincia que afronta el futuro con los pies en la tierra y la mirada puesta en el mañana.