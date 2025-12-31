El "no" a la pirotecnia de esta protectora en Zamora

Con las celebraciones de la Nochevieja a la vuelta de la esquina, una protectora de animales de Zamora ha lanzado un llamamiento en Facebook.

Pide a los ciudadanos que este año no tiren pirotecnia en las calles.

La petición busca concienciar sobre el impacto que los ruidos fuertes y las detonaciones pueden tener en las mascotas y animales silvestres.

"Sus oídos son mucho más sensibles que los nuestros: los estruendos les provocan pánico, desorientación, taquicardia y, en muchos casos, intentos de huida que terminan en pérdidas o accidentes", alertan desde la protectora Zarpa Zamora.

Aunque la pirotecnia es una tradición extendida para recibir el año, existen alternativas más respetuosas con el bienestar animal y con la convivencia vecinal, como espectáculos de luces sin ruido o celebraciones silenciosas.

"Podemos celebrar sin hacer daño. Por ellos, por los que no tienen voz, digamos NO a la pirotecnia. Un pequeño gesto humano puede significar tranquilidad, seguridad y vida para ellos", apelan los miembros de la protectora.