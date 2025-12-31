Javier Faúndez, presidente de la Diputación: "Son los años en los que más dinero llega a los pueblos"

Con todos los grandes proyectos en marcha, la prevención de incendios como máxima prioridad y una apuesta decidida por frenar la despoblación, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, hace balance de un año en el que han abanderado las protestas por la supresión de las paradas de AVE en Sanabria.

¿Cuál diría que ha sido el mayor logro de la Diputación de este año?

Lanzar todos los proyectos que teníamos en la cabeza. Los proyectos hay que convertirlos en una realidad y para ello hay que dotarlos de recursos económicos y hacer todos los trámites administrativos que lleva bastante tiempo. Prácticamente, todos los proyectos que teníamos en la cabeza están ahora mismo o licitados o en ejecución, además de incorporar otros nuevos que han ido en los presupuestos ya en fase de proyecto.

¿Qué problema le ha quitado más el sueño en este 2025?

Los incendios. Una preocupación que hemos manifestado públicamente es que podemos tener un incendio forestal, porque los va a haber en Zamora, en Galicia, en Extremadura, en Andalucía... pero no nos podemos permitir el lujo de que en un incendio se pueda poner en peligro o quemar una localidad. Es en lo que estamos trabajando con una encomienda de gestión para limpiar perímetros de poblaciones, para lo que ya tenemos contratados a once técnicos forestales que van a hacer los trabajos de campo de los planes de prevención de incendios y guías, los cuales se van a hacer no solo en los ayuntamientos que viene fijado en la orden de la Junta de Castilla y León, sino en toda la provincia. También hemos licitado nuevas máquinas para la limpieza permanente de perímetros de poblaciones y quitar vegetación, más otras dos máquinas nuevas, dos bulldozers, que nos ha concedido la Junta. Esa es la mayor preocupación, aunque había otros problemas.

¿Cuáles destacaría?

El problema del agua donde hemos avanzado muchísimo. Seguimos trabajando día a día, pero tenemos recursos, tenemos soluciones técnicas y somos bastante rápidos. Y en el tema de depuración, con los ayuntamientos que la precisaban, también lo tenemos prácticamente todo en ejecución o terminado. En carreteras y puentes, finalizamos este año con las últimas carreteras de toda la provincia y nos hemos metido con la reforma de más de 280 kilómetros de caminos agrícolas asfaltados que van a salir a licitación a lo largo de este año.

El dirigente de la institución provincial en su despacho. / José Luis Fernández / LZA

Respecto al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, ¿están cerradas las puertas ya a su disolución?

No están cerradas las puertas, pero en fechas próximas el propio colectivo tendrá que tomar una decisión. Si finalmente lo tienen claro, que quieren pasar a la Diputación, pasarán, y si no lo tienen claro, porque aquí no vamos a obligar a nadie, revertiremos el proceso administrativo. Yo llegué a un acuerdo con todos los sindicatos en diez puntos. Los nueve primeros están todos cumplidos y el último, ya depende de los propios trabajadores del consorcio. Son un colectivo de cincuenta bomberos y unos te dicen que sí y otros te dicen que no. También dentro de los propios representantes sindicales unos quieren y otros no.

¿Qué objetivos persiguen los presupuestos para 2026?

Ejecutar el presupuesto, ese es el primer objetivo. Otra cosa, es que hay escenarios en que, por todos los trámites administrativos, lo que presupuestas un año lo ejecutas el año siguiente. Pero, sí le he comentado a todos los diputados que como muy tarde, en marzo, todas las convocatorias tienen que estar en el boletín. Tenemos muchísimas convocatorias donde hemos incrementado muchísimo el presupuesto y también hemos rebajado la aportación de los ayuntamientos. Seguiremos trabajando para mejorar y crear instalaciones, lanzamos el proyecto contra la exclusión financiera, además de otra convocatoria que el año pasado nos resultó magnífica, que es la reparación de caminos agrícolas a través de las mancomunidades. Tenemos múltiples frentes abiertos en una Diputación que está demostrando que es una institución que sirve para apoyar y lanzar la provincia.

Respecto a la reforma del Antiguo Palacio de la Diputación, ¿cuáles son los próximos pasos?

El proyecto del Antiguo Palacio tiene que ir a la Comisión de Patrimonio. Tenemos que aprobarlo, exponerlo al público, pero tenemos una cantidad de 600.000 euros y queremos que esa obra esté empezada antes de finalizar el 2026. Van a ser dos obras simultáneas: la oficina de información turística y la accesibilidad del edificio y la otra obra para construir una sala de exposiciones, de 600.000 euros, en la que si después faltase algún retoque más, la Diputación pondrá más recursos para que sea una realidad y sea ese escaparate de los artistas zamoranos.

¿Qué tal ha sido acogida esa idea?

Genial porque ya hay bastantes artistas que se nos han ofrecido para que sus obras estén allí. Como institución tenemos un patrimonio muy importante, además de un acuerdo con la Fundación Fundos con un compromiso real de cedernos obras importantes de su patrimonio de artistas zamoranos para que estén albergados ahí. Asimismo, la Diputación todos los años compra una serie de obras, siempre de artistas zamoranos o de temática zamorana, para que enriquezca nuestro patrimonio y ese edificio. Son dos objetivos: poner en uso un edificio que tenía un deterioro importante y dar visibilidad y reconocimiento a los artistas zamoranos.

Javier Faúndez, en el Palacio de la Encarnación. / José Luis Fernández / LZA

El Colegio Universitario encara el año con una nueva reforma

Ya tenemos el proyecto hecho para terminar con los últimos retoques que nos faltan, que es darle esa elegancia a ese edificio que ha estado prácticamente abandonado desde hace 30 años y que es patrimonio de la Diputación. Un edificio por el que pasan miles de personas todas las semanas y que queremos que sirva de apoyo a aquellos colectivos que demanden esos espacios para eventos o encuentros, es decir, un centro cultural de primer nivel. Lo gordo, prácticamente lo hemos hecho este año con una inversión tremenda en tejados porque estaba prácticamente lleno de goteras. Hemos reformado prácticamente todas las plantas. Nos quedan los baños de la tercera planta y arreglos de última hora, que supondrán entre 200.000 y 500.000 euros, pero que lo vamos a abordar.

Otro proyecto importante es el del colegio del Tránsito ¿qué se va a hacer allí?

En cuanto tengamos la autorización del Ayuntamiento, se va a hacer el cambio de todo el organigrama de Servicios Sociales que dejarán el edificio de Las Arcadas para irse al Tránsito e Informática, que están en unas instalaciones que no son las más adecuadas, y que pasarán a ocupar esos espacios en Las Arcadas. Eso será inminente.

Pendiente está la licitación del contrato de la gestión del Teatro Ramos Carrión ¿cuándo se formalizará?

Ahora mismo se ha publicado un anuncio previo por si alguien quiere recurrir, que es el previo a la propia licitación. Es decir, que está ya en las cocinas de la licitación. Otro problema que nos quitamos también en el Ramos, fue todo el tema de las humedades y hemos recuperado esas salas polivalentes que hoy dan un juego bastante importante.

Tenemos un plan piloto con la Junta para la rehabilitación de vivienda de particulares destinada a alquiler

¿Qué medidas que se han tomado están resultando eficaces en la lucha contra la despoblación?

Seguimos teniendo la incidencia de pérdida de población, pero en unos niveles bastante menores. Básicamente, esa pérdida de población se ha frenado por la incorporación a puestos de trabajo en la provincia de población extranjera, fundamentalmente venida de Sudamérica. Lanzamos un proyecto hace un año en colaboración con la Fundación Talento 58, donde trabajamos para incorporar familias que ocupen puestos de relevo generacional o vacantes que hay en diferentes pueblos. Por ejemplo, en mi ayuntamiento, en Trabazos, hay cuatro familias que han venido y aunque no supone un gran incremento de censo, son diecisiete niños que van al colegio todos los días cuando antes iban cinco o seis niños. Eso es una alegría para el pueblo y también para los empresarios que tienen mano de obra. Llevamos ya más de sesenta familias y vamos a seguir trabajando en eso para evitar que se pierdan negocios, captar población y tener relevo generacional. El complemento va a ser la construcción de vivienda.

¿De qué forma?

La construcción de vivienda es una problemática a nivel nacional. Nosotros tenemos con la Junta de Castilla y León un proyecto abierto de viviendas, algunas se acaban ya de licitar y, a medida que vayamos teniendo más proyectos de vivienda tipo, vamos a ir replicándolos y licitándolos en los diferentes pueblos con una subvención a menores de 36 años, que ojalá se suba esa cifra de edad en un futuro, donde la Diputación aportará el 10% del importe de la vivienda y la Junta el otro 10%. También, tenemos un plan piloto con la Junta para la rehabilitación de vivienda de particulares para destinarlas en alquiler a personas que tengan puestos de trabajo en las zonas rurales. Estamos trabajando de forma combinada porque sin vivienda no se cubre un puesto de trabajo.

Impulso también al emprendimiento con el aumento de las ayudas y el desarrollo del proyecto "Zamora Destino Vital"

"Zamora Destino Vital" es un proyecto importante de contacto con empresas, pero a mí el que más me gusta es el de microempresas en el que hemos subido las ayudas en los últimos dos años de forma exponencial. Este año, lo vamos a subir a un millón de euros. También en la primera quincena de enero, vamos a hacer la presentación oficial de la convocatoria de las ayudas del Plan de la Raya para las dos próximas anualidades, un plan específico de apoyo para Zamora, en una de las zonas más despobladas, para darle impulso a la creación de riqueza y empleo en Sanabria, La Carballeda, Aliste y Sayago.

La Diputación ha encabezado este año que termina las protestas por la supresión de las paradas del Ave en Sanabria

Ese es el escenario, junto a otro, más incoherente que he vivido de una decisión política porque cuando tú haces un servicio de alta velocidad que discurre por la provincia de Zamora, lo lógico es que la provincia se aproveche de ese recurso aunque llegue a otro territorio porque los recursos pagados con fondos públicos tienen que generar igualdad de oportunidades en todos los territorios y a la comarca de Sanabria se le privó de un recurso que ya tenían perjudicando el turismo y la forma de vida de muchas personas, poniendo en peligro la prestación de servicios públicos en esa comarca. Se ha creado un problema donde no lo había y si se soluciona, bienvenido sea, pero ha supuesto un daño muy importante a la imagen de esta provincia. Lógicamente, vamos a seguir abanderando esto hasta el último minuto.

¿Y el otro escenario?

El otro escenario es que estemos haciendo un proyecto para convertir la 122 en Autovía y que la circunvalación de Alcañices se plantee como carretera. Me parece un error político de primer nivel por el que alguien tendrá que dar explicaciones. La disculpa es que si algún día hay más tráfico, se convertirá en autovía. Ojalá me equivoque, pero si algún día se hace, se hará una carretera y quedará sine die y nunca se abordará el proyecto de autovía.

"Zamora es calidad" es la marca que han lanzado este año con el fin de englobar todos los recursos turísticos de la provincia ¿cómo está funcionado?

Está funcionando bien. Lo que queríamos era que cuando vayamos a una feria o un evento, lo hagamos con una promoción integral del territorio sumando los recursos que tenía el Patronato más los recursos que tenía Alimentos de Zamora. A principios del mes de diciembre, estuvimos como provincia invitada en la Gran Feria Sabor a Málaga y estamos muy satisfechos del impacto que ha tenido.

Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora. / José Luis Fernández / LZA

Año 2026 que va a estar marcado por las elecciones autonómicas, ¿cómo espera que respondan los zamoranos frente a las urnas?

Cuando vayan a votar, que utilicen el sentido común que es que las administraciones, los partidos políticos, tenemos que estar para resolver los problemas de los ciudadanos, para gestionar que podamos tener una buena educación, una buena sanidad, unos buenos servicios sociales, unas buenas carreteras, unos buenos suministros de abastecimiento, de saneamiento y una buena educación. En definitiva, es lo que le tiene que interesar al ciudadano, el resto, esos conflictos, esos debates políticos desde la radicalidad o desde otro tipo de planteamientos, para mí no van dentro de la filosofía que yo como cargo electo del Partido Popular intento transmitir. Nosotros estamos para resolver, para trabajar día a día con jornadas maratonianas y para que los ciudadanos tengan mejores servicios en todos los sentidos.

Todo lo que sea problemática de la Diputación, teniendo recursos, vamos a seguir abordándolo

Por último, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los alcaldes de la provincia?

Estamos en la etapa en que más compromisos estamos teniendo con el mundo rural de la provincia, sin descuidar el patrimonio y el funcionamiento de la propia institución. Son los años en que, nos lo reconocen todos los alcaldes de los diferentes signos políticos, que más dinero llega a los pueblos, estamos focalizando en todas las ayudas aquello que nos transmiten los alcaldes y el presupuesto de la Diputación está en consonancia con las necesidades del mundo rural. Por mi despacho, pasan cientos de alcaldes y representantes de colectivos, también llevo de alcalde más de 22 años, es decir, que algo de conocimiento de lo que es la provincia tenemos. Ahora estamos centrados en aquellos proyectos de creación de riqueza, de creación de empleo, de conservación de infraestructuras y de mejora de los servicios para que los pueblos cada día sean más atractivos. Todas las puertas de la Diputación están abiertas y todos aquellos proyectos que vengan con coherencia, los vamos a intentar sacar adelante. Además, estamos trabajando con la Junta con una dinámica de colaboración como nunca antes se había hecho. Todo lo que sea problemática de la Diputación, teniendo recursos, vamos a seguir abordándolo. No vamos a perder el tiempo en mensajes estériles, si una cosa se puede hacer, se hace, si no, no se hace, pero no engañamos a nadie. Es la filosofía que tenemos.