Inmigrantes que prefieren los pueblos pequeños de Zamora: "Aquí todos nos conocen, nos apoyan y nos ayudan"

Gracias a ellos se han reabierto escuelas y bares en algunos de los municipios zamoranos. Dan vida a los columpios de los parques infantiles y a la vez ayudan en los trabajos de difícil cobertura y aquellos relacionados con el cuidado de las personas mayores. La inmigración extracomunitaria se ha duplicado en cinco años en Zamora y los pueblos han revivido con ella.

La inmigración se ha convertido en la tabla de salvación para algunos pueblos del medio rural zamoranos en los que la población extranjera permite mantener servicios y frenar la sangría demográfica. Mientras a nivel nacional la inmigración está en el centro del debate con el foco puesto por algunos únicamente en los problemas que puede generar, en la provincia de Zamora la llegada de migrantes es más que bienvenida y en algunos casos su llegada contribuye a sacar de la UVI demográfica y de servicios a algunos pueblos.

Los nuevos pobladores que han llegado a Zamora, la provincia que pierde población a un mayor ritmo y la más envejecida de toda España, constatan la labor esencial que cumplen y el beneficio que a ellos también les supone asentarse en el medio rural en vez de en grandes ciudades.

En los últimos cinco años, los extranjeros de fuera de la Unión Europea llegados a Zamora se han duplicado hasta acercarse a los 4.200, en su mayoría procedentes de países latinoamericanos.

Fundación Talento 58

A su llegada a los pueblos, tanto de Zamora como de otras provincias españolas, contribuye la Fundación Talento 58, una organización que ha intermediado ya en el asentamiento de dos centenares de familias migrantes en núcleos rurales españoles, entre ellas 63 familias en el medio rural zamorano.

Su presidente, Jesús Alemán, explica que tiene en cartera otras 1.800 familias, principalmente de países hispanos como Colombia, Venezuela, Perú o Ecuador, pero de hasta 38 nacionalidades, que viven en grandes ciudades, tienen su situación regularizada y están dispuestos a vivir en "la España de las oportunidades, porque llamarlo España vaciada me rechina en los oídos", declara. "Si hay una oportunidad de vivienda y de empleo, ahí vamos a poner una familia", precisa el responsable de la Fundación Talento 58, que hace hincapié en que el coste de la vida en una ciudad es muy alto y vivir, por ejemplo, en Madrid con tres niños pequeños resulta complicado.

En cambio, cuando se van a un pueblo, donde pagan 250 o 300 euros de alquiler, "la vida les cambia por completo", asegura Alemán, cuya fundación ha intermediado para llevar familias a pueblos de Toledo, Sevilla, Burgos, Palencia o Zamora. En esta provincia iniciaron su actividad en Fermoselle, un pueblo que gracias a ello empezó a dar la vuelta a la tortilla y de ser durante décadas municipio de emigrantes y pérdida constate de población pasó a ser una villa acogedora para familias llegadas de otros países.

En base a esa primera experiencia, la Diputación de Zamora decidió replicarla en toda la provincia y para ello hace poco más de un año puso en marcha la iniciativa "Mi pueblo acoge" en colaboración con la Fundación Talento 58.

63 familias

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, explica que el programa ha permitido ya que 63 familias se hayan asentado en el medio rural zamorano. En su pueblo, Trabazos, donde viven 385 de los 835 censados en todas las localidades del municipio, lo han hecho cinco familias con un total de 23 personas. Y a ellas hay que sumar las que se han asentado en algunos de los anejos como en Nuez de Aliste.

"Es una alegría para el pueblo", admite, para recordar que gracias a ello en Trabazos ya hay 17 niños en edad escolar y la integración es buena, "no dan ningún tipo de problemas".

Faúndez señala que la iniciativa consiste en que si hay en un pueblo un puesto de trabajo, que además "habitualmente son puestos que son muy difíciles de cubrir, y tenemos una vivienda, lo que hacemos es traer toda una familia". Detalla que la mayoría de las familias están ya instaladas en España, tienen todos los documentos en regla y buscan pueblos en los que "existen puestos de trabajo y en los que las condiciones de vida y los gastos de subsistencia, esos gastos fijos que tiene una familia, son mucho menores". De hecho, según subraya, "prácticamente todos vienen de ciudades, donde los alquileres y las compras son tremendamente caras, y aquí la vida es bastante más asequible".

Trabazos, Sanzoles y La Hiniesta

En el balance de "Mi pueblo acoge", el máximo responsable de la institución provincial admite que la experiencia está funcionando bastante bien. Entre los beneficiarios de esa iniciativa en Trabazos figura la colombiana Lina Palma, que lleva tres meses asentada esa localidad fronteriza con Portugal, donde vive junto a su marido, que trabaja en la construcción, un hijo de 21 años y otro de ocho meses. Ella reconoce que, tras un año y medio en España, el cambio al asentarse en Trabazos ha sido enorme porque "en las grandes ciudades uno pasa desapercibido, en cambio aquí todos nos conocen, nos apoyan y nos ayudan".

En otro municipio zamorano, pero en este caso del este de la provincia, Sanzoles, la llegada de inmigrantes permitió este curso reabrir la escuela con tres niños y en enero está previsto que se incorpore otra niña colombiana que llegará junto a sus padres para trabajar en una dehesa del municipio, según indica la alcaldesa, Celia García.

Otras dos familias venezolanas asentadas en el pueblo, que trabajan en residencias de mayores de la comarca y tienen hijos adolescentes, incluso han comprado casa en el municipio.

Gracias a ellos "aumenta la población y nos ayudan a mover la economía", reconoce Celia García.

También en La Hiniesta (310 habitantes), en el alfoz de Zamora, la llegada hace casi dos años de una familia inmigrante con seis hijos no solo permitió engordar el censo, sino que también posibilitó que se reabriera el único bar del pueblo.

Al frente del negocio hostelero está la familia del venezolano Ronald Torres quien reconoce que ha terminado haciendo "muchísimas amistades" y valora que en los pueblos se tiene más calidad de vida, no hay estrés, existe una relación más cercana y "da tiempo a saludar al vecino".

Cualidades que, a tenor de las cifras demográficas, no evitan que los pueblos pierdan habitantes, pero encuentren un resquicio de futuro en la inmigración.