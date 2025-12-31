Grupo CTF entrega el premio de la Rifa Navideña de La Opinión de Zamora

El centro psicotécnico Grupo CTF ha entregado el premio de la Rifa Navideña que organiza el periódico, correspondiente al número 32, coincidente con las dos últimas cifras del Gordo de la Lotería de Navidad.

El número contó con un participante, Antonio Fernández, que recibió de manos de Manuel Sánchez un vale de 100 euros para canjear en productos y servicios del centro.

Ubicado en Avenida de Vïctor Gallego, 53, el Grupo CTF realiza psicotécnicos y forma a empresas y particulares interesados en el sector del transporte.

Por otra parte, Grupo CTF ha sido premiado con una campaña publicitaria valorada en 2.500 euros en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. ¡Enhorabuena!