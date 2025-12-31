Balborraz, el pintoresco escenario elegido para el nuevo mercado mensual de Zamora

El cambio de año es un momento que muchas personas se marcan como clave para cambiar de hábitos, dejar atrás malas experiencias o dar paso a nuevas ilusiones. Al igual que sus habitantes, las ciudades y los territorios también suelen iniciar con ganas de renovarse a partir de cada 1 de enero, como es el caso del Ayuntamiento de Zamora. Un consistorio que ha presentado esta misma mañana una de sus apuestas estrella para la promoción del comercio local y provincial, con el desembarco en la ciudad del Mercado de Balborraz, que se convertirá en un evento fijo durante el primer sábado de cada mes.

David Gago, concejal de Promoción Económica de la capital, ha querido echar la vista atrás para explicar que la calle Balborraz "fue exponente del comercio local" en otros tiempos. Unos recuerdos y una nostalgia que darán paso al futuro en uno de los escenarios más pintorescos de la ciudad, que se "va a convertir en una fiesta del comercio de proximidad", donde no faltarán aquellos "zamoranos que, con sus manos, quieren poner los mejores productos en el mercado". La puesta en marcha de esta nueva iniciativa ha sido posible gracias a la estrecha colaboración del consistorio con los artesanos de la ciudad y la empresa Synergias, que será la organizadora.

La primera cita con este nuevo Mercado de Balborraz tendrá lugar el próximo 3 de enero, prácticamente sin tiempo para asentar aún lo vivido en los primeros días del nuevo año. Con un horario de apertura entre las 11:00 y las 15:00 horas, se prevé la participación de una quincena de artesanos de la capital y la provincia. Asimismo, el primer sábado de cada mes será también un buen momento para realizar planes en familia gracias a la colaboración de los propios artesanos en la organización de talleres. En el caso del gran estreno previsto para este sábado, habrá opción de aprender a hacer sacos aromáticos (11:30 horas) o velas artesanales (13:00 horas).

Un 2026 lleno de artesanía

Durante el acto de presentación, David Gago ha recordado que Zamora cuenta ya con "ferias referentes a nivel nacional, como es la Feria de la Cerámica y la Artesanía Popular". Una apuesta por las labores tradicionales de la provincia que se traduce en el reconocimiento de entidades superiores como el Ministerio de Industria, que anunció a 'La perla del Duero' como sede de los Premios Nacionales de Artesanía a finales del año que se inicia en apenas unas horas. Como representante de Synergias ha estado Canto Marbán, que ha remarcado que el objetivo principal "es dar visibilidad a ese arte, con Balborraz como espacio de confluencia entre artistas y sus creaciones".