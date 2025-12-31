La bajada de bandera de los taxis de Zamora se coloca en dos euros
Todos los servicios suben entre 5 y 15 céntimos excepto el suplemento por maleta
La Comisión Regional de Precios ha autorizado las nuevas tarifas para los taxis de Zamora, que en general suben entre 5 y15 céntimos por los distintos conceptos, excepto el suplemento por bulto o maleta que se mantiene en 0,70 euros.
En días normales la bajada de bandera se sitúa en dos euros, con una percepción mínima de 4.10 euros que incluye 1.735 kilómetros o casi seis minutos de carrera. El kilómetro recorrido se cobra a 1,21 euros y la hora de espera a 21,50 (esta sube 50 céntimos).
En horario nocturno (23.00 a 7.00 horas), domingos, festivos o días de feria y el 24 y 31 de diciembre por la tarde la bajada de bandera cuesta 2,75 y la percepción mínima 5,10 que incluye 1,5 kilómetros o cinco minutos. El kilómetro recorrido sale a 1,54 euros y la hora de espera a 29.50 euros. Todo desde el 1 de enero.
