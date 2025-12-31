La bajada de bandera de los taxis de Zamora se coloca en dos euros

La Comisión Regional de Precios ha autorizado las nuevas tarifas para los taxis de Zamora, que en general suben entre 5 y15 céntimos por los distintos conceptos, excepto el suplemento por bulto o maleta que se mantiene en 0,70 euros.

En días normales la bajada de bandera se sitúa en dos euros, con una percepción mínima de 4.10 euros que incluye 1.735 kilómetros o casi seis minutos de carrera. El kilómetro recorrido se cobra a 1,21 euros y la hora de espera a 21,50 (esta sube 50 céntimos).

En horario nocturno (23.00 a 7.00 horas), domingos, festivos o días de feria y el 24 y 31 de diciembre por la tarde la bajada de bandera cuesta 2,75 y la percepción mínima 5,10 que incluye 1,5 kilómetros o cinco minutos. El kilómetro recorrido sale a 1,54 euros y la hora de espera a 29.50 euros. Todo desde el 1 de enero.