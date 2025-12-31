"El Albero de tinta": Vuelta al ruedo a las faenas de 2025

El 2 de enero arrancó el año de "El Albero de tinta" con una entrevista al que fuera torero y apoderado Julián Guerra, que dejó una reflexión concisa: "no hay que defender los toros desde la mayoría, sino desde la libertad de expresión".

En el 66º aniversario de la tragedia de Ribadelago, la sección recordó cuando el toreo se volcó con aquella población zamorana, a través de diferentes iniciativas como festivales taurinos, en los que torearon, entre otros, los hermanos Peralta, o “hazañas” protagonizadas por novilleros.

El Toro Enmaromado de Benavente y su presencia en una exposición fotográfica de Cristina García Rodero en La Malagueta también tuvo cabida. Y un reportaje “in memoriam” recordó a Manolo del Pozo y la escuela taurina que fundó en el bar “La Bombilla”, por cuyas “aulas” pasaron varios zamoranos aspirantes a torero.

Pero la sección también salió al campo, concretamente, a la ganadería del natural de Venialbo Rodolfo Gallego, para vivir y contar cómo es un herradero allí, o se desplazó hasta Villalpando, donde el torero mexicano Angelino de Arriaga se preparaba para su reaparición en la Plaza México tras una década sin torear en el coso taurino más grande del mundo.

En Villalpando también, en la ganadería “Valle Blanco”, “El Albero de Tinta” contó otra de las labores más bonitas del campo bravo: el tentadero, en el que participaron el propio Angelino de Arriaga, Diego Bastos, Alberto Donaire y el local Diego Luna.

El torero y preparador mental de toreros Javier Portal estuvo el pasado mes de febrero en Zamora, dentro de la Semana del Deporte Zamorano, y aprovechamos para hablar con él sobre la importancia de la preparación psicológica y el cuidado de la salud mental de los profesionales taurinos.

También estuvieron en la provincia, concretamente, visitando la plaza de toros de Toro y la ganadería "Toros Villalpando", en Fresno de Sayago, los alumnos del Curso de Periodismo Taurino de la Comunidad de Madrid, capitaneados por su director, el periodista de Pinilla de Toro David Casas. Varios de los alumnos del curso eran internacionales, desde franceses hasta estadounidenses o ecuatorianos se prestaron a contar cómo se aficionaron y cuál es su visión de la tauromaquia desde la perspectiva de sus países de origen.

El Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo homenajeó durante su Campanazo al “eterno maletilla” Conrado Abad, que era oriundo de la comarca de Sanabria.

Y un mano a mano sobre el albero de tinta… y papel “enfrentó” en sendas entervistas a los toreros Manuel Diosleguarde y Mario Navas, que estuvieron en marzo en las X Jornadas Taurinas de Zamora.

Alberto García, CEO de Tauroemoción y nuevo empresario de la plaza de toros de Zamora contó también en estas páginas su seguridad de ser capaces de “reflotar” la asistencia a los festejos en Zamora y las ideas que la empresa traía para la ciudad.

Varias páginas especiales ocupó la presencia de la infanta Elena en la provincia, donde acudió para recoger las conclusiones del I Encuentro Internacional de Capellanes y Sacerdotes Taurinos, y de donde no se fue sin visitar la plaza de toros de Toro.

De Vezdemarbán a campeón de España de Recortadores, el protagonismo de Dany Alonso en una de las entregas era inexcusable, así como los movimiento para hacer el renacer del Foro Taurino de Zamora, aunque, por el momento, no han dado frutos.

El fallecimiento del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa tampoco podía pasar sin recordar la visita que hizo a Toro en 2012, donde recibió el único homenaje “perpetuo” por su defensa “sin complejos” de la tauromaquia. Y donde, como no podía ser de otro modo, presenció la genuina Fuente de Vino.

Un poema taurino de Claudio Rodríguez dedicado a Antoñete “revivió” en una antología de poesías taurinas publicadas por Andrés Amorós. Y eso también había que contarlo.

Lo mismo que el primer nombramiento oficial de un capellán en la plaza de toros de la Maestranza, Juan Luis García, que se fraguó en el encuentro celebrado en Zamora. Como el de Juanjo Carbajo para la plaza de toros de Zamora, que protagonizó otra de las semanas.

La participación de Astauvi como organizadora del II Congreso Nacional de Toros de Cajón recogía el testigo de la noticia de su papel de fundadora de la primera edición el pasado año. Y la trayectoria de otro villalpandino, el más universal, Andrés Vázquez, tomó vida en las páginas de “El Albero de Tinta” desde los recuerdos de su pupilo Luis Miguel Calvo “Juncal”.

La plaza de toros de Villanueva del Campo y el novillero Pedro Andrés volvían a entrar en una edición del Circuito de Novilladas de Castilla y León… y eso también fue noticia. Al igual que el debut como segundo de Erik de Zamora, alumno zamorano en la Escuela Taurina de Salamanca.

La veterinaria Inmaculada Torrego aborda en su tesis doctoral el impacto ambiental de las ganaderías de lidia en Castilla y León, un tema interesante en el que profundizar con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Como también lo era hablar con el ganadero Miguel Reta sobre la suelta de uno de sus toros en los festejos del Toro Enmaromado de Benavente, algo que suponía “jugar en la Champions”.

En junio se cumplía el centenario del nacimiento de Manuel Martínez Molinero, fundador de la primera escuela de tauromaquia moderna, la de Zamora, y de la “Marcial Lalanda” de Madrid. Una efeméride que también protagonizó uno de los jueves de “El Albero de tinta”.

Entrevistas a Emilio de Justo, Leonardo Hernández, Guillermo Hermoso de Mendoza y Borja Jiménez por su participación en la Feria Taurina de San Pedro de Zamora eran de obligada publicación.

Más curioso fue el descubrimiento del “lenguaje universal” de la tauromaquia de dos finlandesas en la plaza de toros de Zamora. O la anécdota de que la vacada del Pinganillo, de Fuentes de Ropel, inauguró en 1859 la desaparecida plaza de toros de Molnedo en Santander.

La edad de “la niña bonita” alcanzaba en julio la plaza de toros de Toro en su segunda etapa, aunque estas páginas hicieron un fugaz recorrido por sus casi 200 años. Allí lidió en 1848 Cayetano Sanz, como atestigua un protocolo notarial con la firma del contrato que apareció en el Archivo Histórico de Madrid y cuyas cláusulas desgranó “El Albero de tinta”.

El maestro Frascuelo, decano de los matadores en activo, participó en una retienta a campo abierta en la ganadería “Toros Villalpando”, una ocasión perfecta para entrevistarlo sobre su trayectoria, en la que ha “sacrificado a su familia para ser torero”.

Otro entrevistado fue Domingo Álvarez Pérez, natural de Santibáñez de Vidriales y fotógrafo durante casi cuatro décadas en Las Ventas para el estudio Botán. Sus fotos han sido portadas de periódico y han ganado premios a nivel internacional, y una buena excusa para reconocérselo fue el Día de la Fotografía. Como lo fue el Día de la Libertad de Expresión para hablar con el profesor de Filosofía Rubén Baco, para quien la tauromaquia es “el ejercicio de libertad más grande que conozco”.

Ismael Martín desorejó a los dos toros de su lote y fue el triunfador de la Feria de San Agustín de Toro, en la que fue su “tarde más completa” de la temporada, como contó en “El Albero de tinta”. Otro que estuvo en las fiestas de Toro, aunque en la Fuente de Vino, fue el torero Raúl Alonso, que también confesó en esta sección que su mayor satisfacción es “haber seguido un camino en el que no me he engañado”.

Y Peterete, un torero toresano, protagonizó un reportaje histórico con efemérides, como su encerrona en la plaza de su localidad natal. El fallecimiento de Josele, el primo de Andrés Vázquez que también quiso ser torero, sirvió para recordar “in memoriam” su trayectoria. Como póstumo fue el recuerdo del torero Pedro Párraga, cuyo sino estaba en la plaza de Toro, donde fue prendido por un toro de Zalduendo, lo que acabó costándole la vida.

Librillo, la promesa del toreo que frecuenta Zamora y que ahora es alumno de la Escuela Taurina José Cubero “Yiyo” de Madrid, representó, sin embargo, en esta sección el futuro de la tauromaquia.

Y Camino Limia, la zamorana que fue novillera y consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, habló de tauromaquia y campo desde su perspectiva con motivo del Día de la Mujer Rural.

Y el Día de las Bibliotecas fue el motivo para recorrer la trayectoria y fondos de la pionera Biblioteca Digital Taurina que la Junta de Castilla y León creó en 2012.

Más a lo local se fue la página dedicada a Pablo Gómez “El Divino”, un novillero “al alimón” entre Morales de Toro y Belver de los Montes.

La muerte de Rafael de Paula el pasado noviembre supuso traer al recuerdo las tres visitas que el diestro jerezano hizo a la provincia. Y más allá de nuestras fronteras, en Perú, “El Albero de tinta” reivindicó que la plaza de toros de Chota, la segunda más importante del país, tiene nombre zamorano porque “El Vizcaíno” nació, en realidad, en Carbajales de Alba.

Iker Carrasco “Furry”, de Villabuena del Puente, se proclamó en noviembre, y con sólo 19 años, campeón de Cortes de Castilla y León. Y también había que reivindicarlo en una entrevista.

Al igual que la notable presencia de tres intelectuales zamoranos, Claudio Rodríguez, Jesús Hilario Tundidor y Juan Manuel de Prada en el recién cerrado Café Gijón.

“El Albero de Tinta” demostró, por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tener facultades “diferentes” no es obstáculo para disfrutar de la tauromaquia con los cinco sentidos.

O a través de la música, como Félix de Carboneras, compositor onubense que visitó la plaza de toros de Toro, donde se dejó entrevistar sobre la relación de la música y los toros.

Las tres décadas de una vida dedicada al toro del novillero y ganadero Antonio de Luisa también han tenido su cabida y reconocimiento.

Y el año de “El Albero de tinta” ha acabado con la feliz noticia y la justicia taurina de que el torero zamorano Alberto Durán volverá a estar en la Copa Chenel. 2026 seguirá trayendo más temas que lidiar...