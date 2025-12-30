¿Zamora o Narnia? La provincia despide el año envuelta en blanco

Zamora vuelve a amanecer envuelta en una densa niebla, un fenómeno que para los zamoranos es casi una marca de identidad del invierno, pero que sorprende a quienes vienen de otras provincias de Castilla y León donde apenas aparece. ¿Qué hace que esta ciudad y su entorno acumulen tantos días de niebla? La respuesta, según los expertos, está en una combinación única de geografía, humedad y calma atmosférica que convierte a Zamora en uno de los puntos más propensos a la niebla de toda la comunidad autónoma.

El valle del Duero actúa como una auténtica cuenca donde el aire frío queda atrapado durante la noche. A esa estructura natural se suma la humedad generada por el propio río, los regadíos y el terreno llano que rodea la capital. Cuando llegan las noches despejadas y anticiclónicas, el suelo se enfría con rapidez y provoca inversiones térmicas casi diarias: el aire frío se queda abajo, el cálido arriba… y la niebla se instala sin oposición.

A diferencia de otras zonas de Castilla y León, como Burgos o Soria, donde el viento es más frecuente y disipa la niebla en pocos minutos, Zamora suele registrar una atmósfera mucho más estable y tranquila. Esa combinación permite que la niebla no solo se forme con facilidad, sino que puede durar horas… e incluso quedarse todo el día. Una especie de “microclima del Duero” que marca los inviernos de la provincia y que año tras año deja imágenes tan bellas como persistentes.

Aviso de la Aemet y lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado de nuevo el aviso amarillo por niebla en la Meseta de Zamora, un fenómeno que marcará especialmente las primeras horas del día y las noches en este cierre de diciembre. El día 31 vuelve a saltar el aviso ante las nieblas envolventes en prácticamente toda la provincia.

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

Las temperaturas seguirán frías, en especial, el primer día de 2026 con -2 grados para dar la bienvenida al año. A partir de ese momento, las precipitaciones serán una lotería con bastantes papeletas de cara al fin de semana, especialmente lluvioso.