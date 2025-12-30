Zamora invierte 111 por habitante en servicios sociales
Las nueve capitales de provincia de Castilla y León invierten por debajo de la media nacional en servicios sociales, según el informe de la Asociación de Directores y Gerentes
Ical
Las nueve capitales de provincia de Castilla y León realizaron inversiones por debajo de la media nacional de grandes ciudades en servicios sociales, que se sitúa en 156,14 euros por habitante, según un informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, desarrollado por undécimo año consecutivo, que se basa en un análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dedican a esta partida, con datos correspondientes al Presupuesto Liquidado 2024 y según recogió Ical.
En Castilla y León, los menores ratios de inversión los protagonizan Burgos, con 103,07 euros por habitante, Palencia, con 103,23, y Segovia, con 102,09 euros. En cambio, por encima se encuentran Valladolid, que lidera esta clasificación, con 145,87 euros, Soria, con 128,93, y Salamanca, con 122,82 euros por persona. Les siguen León, con 118,61 euros, Ávila, con 117,86, y cierra Zamora, con 111,04 euros.
La media de las capitales provinciales de la Comunidad es de 122,46 euros por persona, mientras que la media global, la que recoge los datos de todos los municipios mayores de 20.000 habitantes, es de 118,61 euros, la quinta comunidad española. Un ranking que encabeza País Vasco, con 164,03 euros por habitante, seguida de Andalucía (163,09), Aragón (140,05) y La Rioja (122,7 euros por habitante).
En España, 27 municipios de este tamaño, el 6,6%, alcanzan la excelencia por su inversión en Servicios Sociales, con más de 200 euros por habitante y año, entre los que no se encuentra ninguno de Castilla y León, mientras que 45 son “pobres” en esta materia, con menos de 63,89 euros, capítulo en el que no hay ninguna capital de provincia, pero sí se encuentra Laguna de Duero (Valladolid), con 59,75 euros.
Entre las capitales de provincia, únicamente Barcelona y Bilbao realizan una inversión social denominada de excelencia, por encima de los 200 euros; mientras que Badajoz y Toledo son “pobres” en inversión servicios sociales.
