Zamora gastará al año cinco millones para el servicio de ayuda a domicilio

El Pleno del Ayuntamiento de Zamora ha aprobado el expediente para la contratación del servicio de ayuda a domicilio, dividido en dos lotes, el primero de ellos con las modalidades de atención al domicilio, atención personal, relación con el entorno y otros apoyos, y el segundo relativo a la comida a domicilio. El valor estimado del contrato es de 24.123.168 euros, divididos en 22.487.040 euros para el primer lote y 1.636.128 euros para el segundo, lo que supone un tipo máximo de licitación de 5.025.660 por año.

La ayuda a domicilio intenta facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida mediante la adecuada intervención y apoyo de tipo personal, socio educativo, doméstico y social.

Este servicio básico ha evolucionado notablemente en los últimos cinco años. En 2015, cuando el equipo actual toma las riendas, explicó el concejal Miguel Ángel Viñas (aunque el servicio lo desarrolla Servicios Sociales, responsabilidad de Auxi Fernández) el número de usuarios apenas llegaba a 300 mientras que para el año 2026 está previsto que superen los mil. En número de horas pasó de 71.000 a las 240.000 y el coste ha saltado de 1.100.000 a los más de 5 millones anuales para los próximos años.

Las comidas han pasado de 9.700 50.000 y los puestos de trabajo de 335 a 925, la mayoría desempeñados por mujeres.

Pleno del Ayuntamiento, con la protesta de los bomberos desde la bancada del público. / Alba Prieto / LZA

Por otra parte, el Pleno aprobó por unanimidad los trámites para la resolución por mutuo acuerdo del convenio de cesión de uso para la gestión de la Estación de Autobuses Interurbanos de Zamora, de fecha 16 de abril de 1991, suscrito la Junta y el Ayuntamiento, mediante la aprobación del Protocolo general de actuación para que la Administración autonómica tenga plena disponibilidad del edificio, que derribará para construir uno nuevo.

El alcalde, Francisco Guarido, informó que hay acuerdo con el concesionario, Castaño, se tendrá en cuenta a los negocios ubicados en la estación y que la Junta tiene intención de compaginar las obras con la prestación del servicio de autobús en Las Viñas.

Según se recoge en el anteproyecto para la construcción de la nueva estación, que contará con una inversión prevista de 7 millones de euros, se pretende derruir el edificio actual y construir uno nuevo que será accesible y adaptado a las nuevas tecnologías, en una construcción, de una única planta, que eliminará los desniveles y barreras arquitectónicas existentes actualmente.

Por último, el Pleno aprobó por unanimidad, una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia.

Protesta de los bomberos

El Pleno municipal de diciembre celebrado este martes comenzó con dos minutos de silencio en memoria de las 7 mujeres asesinadas en el último mes, víctimas de violencia de género. Desde minutos antes el salón de plenos, habitualmente poco poblado, tenía todos los asientos del público ocupados por los bomberos que portaban cuartillas con la reivindicación de "igualdad" con el fin de exteriorizar su protesta por la mala marcha de las negociaciones con la concejala de Personal, Laura Rivera, con la que han tenido notables desencuentros, no solo por no llegar a acuerdos, sino porque el relato que una y otros hacen de lo que se habla en las reuniones no tiene nada que ver.

Carteles con el lema de "igualdad". / Alba Prieto / LZA

Las intervenciones de los portavoces de los grupos de oposición como Eloy Tomé (Zamora Sí), Jesús María Prada (PP) y Fernando Lozano (Vox), que hicieron llamamientos al equipo de Gobierno para atender las reivindicaciones laborales de los profesionales de extinción de incendios, recibieron el aplauso entusiasta de los bomberos, que estaban también apoyados por algún policía municipal.

Les gustaba menos cuando hablaba la concejala de Personal, Laura Rivera, con quien mantienen un profundo desencuentro y ante la que expresaron el malestar por sus palabras. Solo una vez tuvo el alcalde, Francisco Guarido, que recordar a los bomberos que no podían hablar durante los turnos de intervención de los concejales y en general el Pleno discurrió sin incidencias reseñables, más allá de los comentarios de desaprobación de los presentes, que en ningún momento llegaron a protagonizar altercados.

Aprobado el acuerdo con la Policía Municipal

El equipo de Gobierno incluyó de urgencia un punto en el orden del día del Pleno municipal de diciembre celebrado este martes, con el fin de aprobar el acuerdo para la modificación de la jornada del servicio de Policía Municipal, con el fin de realizar dos turnos en lugar de los tres recogidos en el Acuerdo Regulador, al que se llegó recientemente por unanimidad de los miembros de la Mesa Sectorial de Policía y la Mesa General de Negociación, de las que forman parte la concejalía de Personal y los representantes sindicales, tras haber sido avalado por la mayoría de los policías.

De esta manera, la jornada laboral de los policías se establece en dos turnos: de día durante 14 horas y 30 minutos efectivos (de 07.45 horas a 22.15 horas) y de noche durante 10 horas efectivas (de 22 horas a 8 horas). De ese turno están exceptuados los policías que realizan turno de oficinas de mañana o los que están exentos de realizar noches por edad, enfermedad o situaciones especiales como la conciliación de vida laboral y familiar y otras.

Al turno de noche se aplicará un coeficiente corrector de 0,42 horas, contabilizándose 14 horas y 20 minutos por cada turno de 10 horas efectivas de trabajo realizado, lo que supone, tras los descuentos por vacaciones y asuntos propios, entre 97 y 105 jornadas de trabajo al año.

La oposición, sobre todo de Eloy Tomé (Zamora Sí) reprochó la falta de información y las prisas por aprobar el acuerdo, que la concejala Rivera justificó en la necesidad de que estuviera aprobado antes del 1 de enero porque de lo contrario no se podría aplicar.