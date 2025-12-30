Castilla y León va a reforzar su red de emergencias sanitarias con la incorporación de nuevas ambulancias y bases operativas, según recoge el Plan de Optimización y Transformación de Emergencias Sanitarias.

Entre las mejoras previstas destaca que Zamora contará con una nueva ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), dentro de un paquete de nueve unidades de este tipo que se distribuirán, una por provincia, en toda la Comunidad.

El plan contempla la incorporación de un total de 14 nuevas ambulancias de transporte urgente: cinco de clase C, destinadas al soporte vital avanzado, y nueve de clase B, de Soporte Vital Básico.

Con esta ampliación, el número de ambulancias urgentes en Castilla y León pasará de las 190 actuales a 204.

Las nuevas ambulancias de soporte vital avanzado se ubicarán en Burgos (una unidad), León (una en El Bierzo y otra en la capital), Salamanca y Valladolid.

Las nuevas incorporaciones permitirán mejorar la cobertura territorial y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

Para 2026, Zamora dispondrá de 67 ambulancias, consolidando así un importante refuerzo de los recursos sanitarios.

Este refuerzo responde al aumento de la demanda asistencial derivado de la ampliación de la cartera de servicios hospitalarios.

Además, la evolución tecnológica de los tratamientos obliga a disponer de vehículos mejor adaptados para la atención durante los traslados.