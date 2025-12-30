El ruido del tráfico de las carreteras nacionales afecta a más de tres mil zamoranos

Más de tres mil personas se ven afectadas por los ruidos excesivos del tráfico (más de 55 decibelios) de las carreteras nacionales en Zamora, según el mapa elaborado por el Ministerio de Transportes que coloca a las travesías de la capital como las que perjudican a un mayor número de vecinos, si bien es en la autovía A-6, en las proximidades de Benavente, donde se alcanzan los picos máximos, con edificaciones que superan los 70 decibelios.

Este tramo de la A-6 se ha medido, a efectos del estudio, entre el kilómetro 225 y el 267. Es decir, desde Cotanes del Monte hasta el mismo Benavente, en los términos municipales de Benavente, Castrogonzalo, Cerecinos de Campos, Cotanes del Monte, San Cristóbal de Entreviñas, San Esteban del Molar, Villabrázaro, Villalobos, Villalpando y Villanueva de Azoague. En este tramo hay una decena de vecinos que sufren ruidos por encima de los 55 decibelios y de ellos hay seis por encima de 70 y dos de más de 75. Tres centros sanitarios, uno docente y uno cultural no superan los 55 decibelios.

No hay afectación por ruidos en otros tramos analizados, como el de la A-6 en Maire de Castroponce, la A-52 desde su inicio al kilómetro 15 (términos de Manganeses de la Polvorosa, Morales de Rey, Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales), mientras que en el resto de la A-52 sí hay ruidos en viviendas de Asturianos, Cobreros y Lubián, aunque solo cuatro personas sufren un nivel sonoro por encima de los 65 decibelios, uno de ellos más que 70.

La A-62 (Cañizal y Castrillo de la Guareña) no produce ruidos en ninguna vivienda, lo mismo que la A-6 en Pobladura del Valle, San Cristóbal de Entreviñas, La Torre del Valle y Villabrázaro; o la A-66 de Zamora (cruce de Monfarracinos) a San Cebrián de Castro. Esta misma autovía del Cubo a Zamora afecta por ruidos a once vecinos, con entre 55 y 60 decibelios.

Las travesías

La travesía de la N-122, desde Trascastillo a la rotonda del Sancho, afecta con ruidos a unos 1.500 vecinos, 188 de ellos con más de 70 decibelios. La ZA-11, el corredor de Roales (incluye también término de Zamora y Valcabado), provoca ruido a apenas medio centenar de vecinos, aunque dos de ellos con niveles por encima de los 70 decibelios. La ZA-12 (avenida de Requejo de la rotonda de la Policía a Vista Alegre) afecta por ruido a casi 1.200 ciudadanos, medio millar con entre 60 y 64 decibelios. En esta zona hay cinco centros docentes y uno sanitario, ninguno de los cuales sufre ruido por encima de los 55 decibelios.

La ZA-20, de la rotonda del Cristo de Morales a la del Sancho por Cardenal Cisneros, afecta por ruido a casi tres mil vecinos de la capital, 840 de ellos con niveles por encima de los 65 decibelios, aunque ninguno por encima de los 70. En esta zona hay multitud de edificios residenciales y un hospital.

La elaboración de los mapas de ruidos sirve como base para el establecimiento de medidas correctoras ahí donde se considera necesario con el fin de evitar inconvenientes a la población. En el resumen del Ministerio figuran 1.015 vecinos como afectados por el ruido y 1.090 alumnos, si bien el análisis tramo por tramo eleva notablemente la magnitud de las cifras.

CONSULTA AQUÍ COMPLETO EL MAPA DEL RUIDO DE LAS CARRETERAS NACIONALES EN ZAMORA