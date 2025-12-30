La reforma judicial en Zamora, "el trampantojo sin cambios que solo traerá retrasos"

La aplicación desde el 2 de enero de 2026 de la Ley de Eficiencia Judicial en la capital trae de cabeza a profesionales de la Abogacía y de la Procuraduría, convencidos de que el año nuevo con llevará "un retraso en la tramitación y resolución de denuncias y demandas: en seis meses no sale ni un asunto", indica un abogado de Zamora, que denuncia que esta situación complica la marcha de la Justicia cuando ya existen "retrasos crecientes año a año".

El caos ha aterrizado en el Palacio de Justicia, en cada una de las oficinas de los once juzgados ubicados en la capital con sede en la calle del Riego y en Regimiento de Toledo con un trasiego de personal que tiene despistada no solo a la propia plantilla: "No se sabe dónde está cada servicio", apuntan.

Los más optimista creen que el personal del Tribunal de Instancia de Zamora y los profesionales se adaptarán a la profunda reestructuración del sistema de trabajo sin problemas, más allá de las dificultades que conlleva cualquier cambio de funcionamiento, aunque el enfado se ha instalado desde hace un par de meses entre el funcionariado, jueces y juezas y Letrados de la Administración de Justicia (LA).

La otra visión es mucho más catastrofista y teme que, si ya iban mal los juzgados, la nueva forma de trabajar solo "entorpecerá más el sistema", apuntan desde la Abogacía y la Procuraduría.

El profundo cambio organizativo que suprime el 2 de enero de 2026 los seis juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la capital, el del Contencioso, los dos de lo Social y el de Penal para dar lugar a un único Tribunal siembra "incertidumbre, en un principio, entre nuestro colectivo", explica un abogado. "Antes sabías a qué funcionario preguntar sobre tu caso, ahora son equipos de tramitación y gestión que llevan todos los asuntos, denuncias y demandas", añade. Para la mayoría, "esto es un trampantojo, no afecta a cómo se trabaja ahora en los juzgados, no supone ningún cambio real, es el mismo perro con distinto collar", declara el letrado que critica también "el coste económico en cartelería, cambio de documentos, etc.". Detrás, continúa, "no hay una mejorar de condiciones de trabajo con más medios y personal, más jueces y mayor estabilidad y permanencia".

Entrada al Palacio de Justicia con la nueva cartelería que reza Tribunal de Instancia de Zamora / J. N.

En definitiva, esta reforma "maquilla la Administración de Justicia para darle un aire de modernidad sin que cambie nada, sin dotación económica ni objetivos concretos, solo se moverá de sitio a la gente", abunda este profesional y asienten otros consultados por este diario.

De nuevo, sale a colación la falta de salas de vistas, la carga de trabajo en la jurisdicción de Violencia de Género y la necesidad de habilitar un espacio donde la víctima pueda ser atendida por el abogado o abogada, "un despacho propio para no tener que hablar con ella en un pasillo donde quien pasa puede escucharte y Zamora es una ciudad pequeña donde nos conocemos todos. No existe intimidad para hablar con tranquilidad".

Entre los más optimistas está el decano del Colegio de la Procuraduría de Zamora, Juan Manuel Gago, quien califica de "revolución" una reforma judicial que cree necesaria porque "el sistema de trabajo era decimonónico, con una Ley de 1881 que establecía la oficina judicial, un juez con su secretario y un equipo cerrado". Ahora, asegura, será totalmente diferente: "Con especialización de funciones, compartimentos estancos de auxilio, tramitación y gestión, un trabajo en serie y especializado, ganaremos en agilidad, eficiencia y coordinación, el sistema será más productivo gracias a la tecnología".

El ejemplo que pone Gago es que "antes si el funcionario que llevaba tu asunto estaba de baja médica, hasta que no entraba un sustituto que tenía que aprender no se avanzaba; con el nuevo sistema pasará a otro funcionario de ese nuevo equipo". El expediente digital "facilita todo, si está bien tramitado y diligenciado la resolución será más rápida en beneficio de la ciudadanía", asevera. "Ya no es importante dónde esté situado el funcionario", dice Gago, que considera que este paso "cierra el círculo de la digitalización. Ya puedo acceder desde mi ordenador a todo el expediente de un asunto, no tengo que hablar con nadie", como hasta ahora.

Numeración de uno de los ordenadores de un funcionario listo para el traslado. / J. N.

"Se trata de modernizar la justicia, se deja atrás la oficina del siglo XIX para ir al XXI, un paso natural después de aplicar Lexnet y el expediente digital", abunda Gago, que apela al "compromiso de poner lo mejor de nosotros para que esta revolución salga adelante".

Hace poco, un experto en Derecho resumió la imagen de esta forma a varios abogados: "Los juzgados pasan de funcionar como una comunidad de vecinos a hacerlo como un hotel, de la estructura horizontal a la vertical". Así, se han distribuido los equipos en los cuatro pisos del Palacio de Justicia: en la planta baja, el Registro Civil, servicio común general e Instituto de Medicina Legal; en la primera y segunda, servicio común de tramitación, común general, dos salas de vistas, biblioteca y sala de juntas; en la tercera, servicio común de ejecución, de tramitación, psicóloga y trabajadora social, equipo técnico y sala de vistas; y en la cuarta, servicio común de ejecución, de tramitación y sala de vistas.