¿Sabes la profundidad que tiene el Lago de Sanabria? Los récords de este tesoro en Zamora
Hace 100.000 años, un impresionante glacial con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual lago
El Lago de Sanabria es más que un enclave natural privilegiado en la provincia de Zamora. Es una joya ambiental de primer orden para Castilla y León y para toda España. Único lago de origen glaciar de la Península Ibérica, este espacio protegido combina valor ecológico, belleza paisajística y memoria colectiva, convirtiéndose en uno de los grandes tesoros naturales del país y en un símbolo del patrimonio que define al noroeste peninsular.
En el Pleistoceno Superior, hace 100.000 años, un impresionante glacial con lenguas de hielo de más de 20 kilómetros sirvió de origen al actual lago de Sanabria. Hoy, sus 318 hectáreas de superficie y una profundidad que alcanza hasta 51 metros lo convierten en el mayor de la Península Ibérica. Dentro de los lagos de origen glaciar es, además, el lago más grande de Europa.
DATOS
LAGO DE SANABRIA Y SIERRAS SEGUNDERA Y DE PORTO
- Localización: Noroeste de Zamora.
- Superficie: 22.365 hectáreas
- Figura de protección: Parque Natural.
- Paisaje: Modelado glaciar cuaternario que ha dado lugar al mayor lago glaciar en la Península Ibérica.
- Vegetación: Predominio de los robledales, alisos, fresnos, sauces, abedules, acebos, tejos y castaños. Pastizales de alta montaña en las zonas elevadas.
- Fauna: Aves y grandes mamíferos. Entre ellos destacan la perdiz pardilla y el lobo.
Las extensas acumulaciones de morrenas glaciares en toda la comarca indican que el fenómeno glaciar tuvo aquí una importancia y extensión notables.
El límite de las nieves perpetuas se ha establecido en torno a los 1.600 metros de altitud, lo que permitió que durante la glaciación del Würm en la altiplanicie de la sierra se establecieran grandes acumulaciones de hielo y nieve, originando un glaciar de meseta o casquete, del cual divergían largas y potentes lenguas de hielo encajadas en los anteriores valles fluviales.
Los valles remodelados por el glaciar tienen la característica forma en “U”. Valles anchos y profundos cañones tallados en la roca plutónica. La principal lengua glaciar descendía desde el circo de Trevinca y la Survia, y se encajaba por el valle del Tera, incrementando su espesor conforme se le iba agregando el hielo procedente de los pequeños circos y valles laterales. A la acción erosiva de los glaciares se une una importante labor de transporte de los materiales que recogen a lo largo de su cuenca receptora y que son englobados en la masa de hielo o transportados.
