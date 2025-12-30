Lo que opinan los zamoranos sobre el robo de árboles de Navidad en la alfombra roja de San Torcuato: "Hay que ser muy miserable"
Algunos vecinos advierten ante la crítica fácil contra los jóvenes: "No son precisamente niños ni chavales, son mayores"
Los comercios piden más policías de paisanos y "multas, que parece que solo entendemos cuando nos tocan el bolsillo"
"¿Se puede ser más miserable?". No cuesta mucho encontrar a zamoranos que se expresan así ante la "desaparición" constante de los pequeños árboles de Navidad que decoran la alfombra roja instalada en San Torcuato durante estas fechas.
Casi desde el minuto 1 de su instalación, el robo de los elementos decorativos ha sido constante hasta el punto de que esta misma mañana solo había tres árboles completos. El resto, a medias, vacíos o estropeados.
La alfombra roja de San Torcuato nació con la intención de dinamizar el comercio y embellecer el centro, pero la pérdida continuada de estos elementos decorativos invita a hacer una reflexión. Eso es precisamente lo que le hemos pedido a nuestros lectores a través de una de nuestras encuestas y esto es lo que han respondido:
REACCIONES
- "Cómo puede haber gente con tanta pobreza (mental)".
- "Habrá locales que tengan cámaras de seguridad... Tirad de cámaras, buscarlos, que paguen y luego llevadlos al monte a plantar y limpiar".
- "Estarán orgulloso/a de sus hazañas. Si la misma intención la pusiera en cosas útiles para la sociedad zamorana, íbamos lanzados".
- "La ciudad es de todos y no se puede ir estropeando las cosas".
- "Luego vamos a otras ciudades y qué bonito todo, pero lo nuestro lo estropeamos y no valoramos".
- "¿De verdad a alguien le sorprende esto? Pero si roban hasta cuatro flores que plantan".
- "La pobreza económica se puede solucionar de muchas maneras, pero la pobreza mental... esa es para toda la vida".
- "Esto no es de ahora, cuando era pequeño también se cometían estos actos vandálicos".
- "Multas y mas multas es la manera que tenemos de aprender a respetar lo ajeno. Si no es por las buenas, pues por las malas".
- "Dónde están los municipales. Estamos desprotegidos, solo están haciendo controles sin sentido y no cuidan nuestra ciudad, sobre todo, por las noches que ni se les ve por la calle patrullando".
- "Pues como las plantas, que continuamente están reponiendo, las ponen y desaparecen. Pero qué hacen, ¿no las ponen? Pues tampoco es eso"
- "Una reflexión: no son niños ni jóvenes, que os quede claro a todos".
- "Mejor que los quiten porque tal y como está eso ahora... que dejen la alfombra y listo"
- "Lo único que consiguen es que para los años venideros no lo pongan".
- "Que vayan a limpiar las márgenes del río para gastar su energía"
- "La gente solo aprende si le tocas el bolsillo, una buena denuncia y todos salimos ganando".
- "La juventud aprende de los políticos. Así nos va".
- "Más policía de paisano por la calle, por favor".
- "La educación es un grado. Me enfada esto".
- "Que lo quiten de una vez, es espantoso".
- "A mí no me gusta la alfombra ni los arbolitos, pero lo respeto".
