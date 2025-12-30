Lo que opinan los zamoranos sobre el robo de árboles de Navidad en la alfombra roja de San Torcuato: "Hay que ser muy miserable"

"¿Se puede ser más miserable?". No cuesta mucho encontrar a zamoranos que se expresan así ante la "desaparición" constante de los pequeños árboles de Navidad que decoran la alfombra roja instalada en San Torcuato durante estas fechas.

Casi desde el minuto 1 de su instalación, el robo de los elementos decorativos ha sido constante hasta el punto de que esta misma mañana solo había tres árboles completos. El resto, a medias, vacíos o estropeados.

La alfombra roja de San Torcuato nació con la intención de dinamizar el comercio y embellecer el centro, pero la pérdida continuada de estos elementos decorativos invita a hacer una reflexión. Eso es precisamente lo que le hemos pedido a nuestros lectores a través de una de nuestras encuestas y esto es lo que han respondido: