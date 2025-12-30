Nuria Tesón, periodista zamorana en Oriente Medio: "La intención de Israel no es tener un plan de paz vigente"

Sin apenas infraestructuras, con más del 70% de la población desplazada y una ayuda humanitaria bloqueada, la vida cotidiana en Gaza se ha convertido en una lucha constante por sobrevivir, especialmente para mujeres y niños, las principales víctimas de un conflicto que, para Nuria Tesón, no tiene hoy un horizonte real de paz.

La vida cotidiana que se vive ahora mismo en Gaza, ¿cuál es?

La realidad que se vive ahora mismo en Gaza es bastante similar, pero peor, a la que estamos viendo estos días en algunos puntos de España, como Granada o Alhaurín, en Málaga, con las lluvias torrenciales. El invierno está afectando a una población que ya vivía en circunstancias terribles porque los bombardeos y los ataques no han cesado por completo y sigue habiendo muertos a diario. Después de más de dos años de guerra no quedan infraestructuras, prácticamente no quedan edificios en pie. Más del 70% de la población está desplazada; muchos de ellos han sido desplazados hasta en siete u ocho ocasiones. Hay muchas madres con hijos que viven solas en tiendas. Y decía que se parece a lo que está ocurriendo en Granada o en Málaga porque esas lluvias torrenciales se han llevado por delante las pocas pertenencias que les quedan. Ante la ausencia de infraestructuras, por ejemplo, de saneamiento, la falta de acceso a agua, la falta de acceso a baños, lo que está ocurriendo es que esas aguas fecales suben a la superficie y se mezclan con el agua de la lluvia y todos los enseres de esas personas son arrastrados por la lluvia, las tiendas se inundan, los niños se enferman.

Ha hablado con responsables humanitarios sobre el terreno. ¿Cómo afecta esta situación a mujeres y niñas?

Hablaba hace unos días con Sam Rose, el director de UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) en Gaza y me contaba cómo esto afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas. Las mujeres y las niñas, también las embarazadas, que sufren enfermedades relacionadas con la falta de higiene porque tienen muy poco acceso a agua, y ahora, además, enfermedades que se agravan por las incidencias climatológicas.

Conferencia de Nuria Tesón en Zamora. / Victor Garrido / LZA

¿Qué papel están desempeñando las mujeres en la supervivencia de sus comunidades?

El papel de las mujeres es fundamental en cualquier conflicto porque son las que llevan el peso de los cuidados; de los niños, de los mayores, de los enfermos y, por eso, son las que se ven más afectadas por cierto tipo de enfermedades. En la sociedad gazatí, la mujer tiene un papel de cohesión, como ocurre también en España con las madres y las abuelas, son las que cuidan y en torno a las que nos reunimos. Durante toda esta guerra, más del 50% de las personas asesinadas por las bombas israelíes son mujeres y niños, pero además de sufrir la violencia directa, han sufrido el peso de sostener a las familias, de intentar mantenerlas con vida. Son las que cocinan, son las que intentan proveer de agua y de alimento, las que se las tienen que ingeniar para poner un plato sobre la mesa todos los días, cuando pueden, y son las que ven a sus hijos enfermar.

¿Puede contar alguna historia que refleje esa situación?

Hablaba hace unos días con una mujer viuda. A su marido lo mataron al principio de la guerra. Tiene cinco hijos. Han sido desplazados siete veces y viven en una tienda sin baño. Cuando los niños necesitan ir al baño, tienen que caminar muy lejos, incluso de noche. Cuando llueve, el agua se cuela dentro de la tienda. Los niños se enferman constantemente. No tienen opciones, no saben ya qué hacer.

¿Qué cree que no se está viendo o no se está contando y que considera esencial?

Lo esencial es saber que el hecho de que se firmara un acuerdo de paz no implica que el conflicto haya acabado, pero otra cosa importante es que no han cesado los bombardeos ni el asedio contra la población gazatí, pero también contra la población en Cisjordania. No debemos pensar que porque a nivel político se firmen acuerdos, eso se traslada inmediatamente al terreno. La población civil, además, dentro de Gaza en particular, no está recibiendo la ayuda humanitaria que necesita y no está permitiéndose el acceso de medicinas. Israel sigue controlando los pasos fronterizos, incluso en Rafah, que en teoría está controlado por Egipto. De los casi 50.000 camiones que deberían haber entrado con ayuda humanitaria, han entrado poco más de 19.000. En el caso del combustible, imprescindible para potabilizar agua o mantener hospitales, solo han entrado 425 de los 4.000 acordados. Es muy importante que recordemos eso, que el que se haya firmado un acuerdo no supone la paz ni que la mejora de las condiciones de vida de la población civil en la franja de Gaza y en Cisjordania haya mejorado, los ataques continúan y el conflicto continúa.

Conferencia de Nuria Tesón en Zamora. / Victor Garrido / LZA

¿Qué expectativas reales existen sobre un posible plan de paz?

El problema es que Israel no quiere la paz. Israel lleva dos años intentando exterminar a la población de Gaza. Más de dos años cometiendo un genocidio intencionado por cuestiones étnicas y lo que está haciendo es exterminar a la población de Gaza paulatinamente. El hecho de que más del 50% de los asesinados sean mujeres y niños implica una intencionalidad. Los políticos en su conjunto no han actuado con la contundencia necesaria y mientras no se tomen medidas reales para bloquear que Israel pueda seguir atacando es muy difícil hablar de un plan de paz real y factible. Después de más de dos años de genocidio es difícil pensar incluso en una solución de dos estados porque Israel no quiere una solución de dos estados. Se ha criminalizado a la sociedad palestina, pero la intención de Israel no es tener un plan de paz vigente. Hemos oído a Trump, meses antes de que se firmara ese acuerdo de paz, hablar de construir un resort en la franja de Gaza. Es una cuestión económica que va mucho más allá de la política.

¿A qué se refiere exactamente?

La riqueza de la franja de Gaza va más allá de la política. Es una riqueza que es recursos naturales como es el agua que Israel necesita, como son los recursos gasísticos que hay en la costa del Mediterráneo frente a la costa de Gaza y a la que Israel no quiere permitir que accedan los palestinos para no permitirles una independencia económica. Es muy difícil hablar de un plan de paz cuando uno de los contendientes del conflicto es una potencia ocupante que no tiene intención de aceptar la creación de un estado palestino.

Conferencia de Nuria Tesón. / Victor Garrido / LZA

Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para no mirar hacia otro lado?

No mirar hacia otro lado no es una opción en un mundo global. Es aceptable estar cansados y entender que no siempre podemos mantener la atención en todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pero es importante que seamos comprometidos a la hora de presionar a nuestros líderes políticos. No se debería permitir que se negocie con Israel y que siga pimando lo económico por encima de lo humano. Es importante que la sociedad preste atención a eso, que presione a los líderes políticos para que se respete la ley internacional. Además, es importante que sigamos poniéndole rostro a las personas. Estamos en Navidad, una festividad que habla de paz y de un hombre nacido en Palestina. Estamos hablando de paz, de amor y estamos criminalizando a una parte de la sociedad, que es la sociedad árabe-palestina, en la que también hay cristianos, además de musulmanes, y eso lo ha conseguido Israel a través de la desinformación y de la deshumanización de la población palestina. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es abrir los ojos y entender que las personas en Palestina tienen las mismas inquietudes, las mismas necesidades y el mismo deseo de paz y de vivir tranquilamente en su casa que tenemos el resto del mundo.