Nuevos actos vandálicos en Zamora

El centro de la ciudad de Zamora está sufriendo una serie de actos incívicos y vandálicos que nada tiene que ver con el carácter y comportamiento de los zamoranos.

Durante estas fechas navideñas se han incrementado estos hechos delictivos.

En los últimos días fue la alfombra roja de San Torcuato, la que sufrió los actos vandálicos con el robo de la decoración implantada por el Ayuntamiento de Zamora.

Parque de San Martín, nueva localización

Ahora parece ser que los "malos" han decidido desplazar más allá del centro sus maldades.

En este caso, la diana de los estropicios han sido las jardineras que adornaban el remodelado Parque de San Martín.

Un total de 6 jardineras han aparecido completamente destrozadas y fuera de su sitio junto a los bancos del parque.

Jardineras rotas en San Martín / Vanessa Remesal

Los agentes de la Policía Municipal de Zamora trabajan de forma intensa contra el vandalismo con el objetivo de que no se repitan.