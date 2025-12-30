Nuevos actos vandálicos en Zamora
En esta ocasión los hechos se han desplazado al parque de San Martín
El centro de la ciudad de Zamora está sufriendo una serie de actos incívicos y vandálicos que nada tiene que ver con el carácter y comportamiento de los zamoranos.
Durante estas fechas navideñas se han incrementado estos hechos delictivos.
En los últimos días fue la alfombra roja de San Torcuato, la que sufrió los actos vandálicos con el robo de la decoración implantada por el Ayuntamiento de Zamora.
Parque de San Martín, nueva localización
Ahora parece ser que los "malos" han decidido desplazar más allá del centro sus maldades.
En este caso, la diana de los estropicios han sido las jardineras que adornaban el remodelado Parque de San Martín.
Un total de 6 jardineras han aparecido completamente destrozadas y fuera de su sitio junto a los bancos del parque.
Los agentes de la Policía Municipal de Zamora trabajan de forma intensa contra el vandalismo con el objetivo de que no se repitan.
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital
- El refrán sobre Zamora que todo el mundo dice en España y que nació de la resistencia de la ciudad
- Los bomberos de Zamora, de nuevo en pie de guerra: mil horas más de trabajo al año por decreto