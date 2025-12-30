Manuel Moreno, nuevo jefe de Industria de la Junta en Zamora
El ingeniero ha estado con anterioridad al frente de Medio Ambiente
La secretaria general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, Saturnina Moro, y el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, han asistido este martes a la toma de posesión de Manuel Ignacio Moreno López como nuevo jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora.
Manuel Ignacio Moreno López es ingeniero de Montes por la Universidad de Valladolid e Ingeniero Técnico Forestal. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
A lo largo de su trayectoria profesional, Moreno ha desempeñado diversos puestos de responsabilidad en la Delegación Territorial de Zamora, destacando su labor como jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente entre 2017 y 2024, así como jefe de la Sección de Incendios Forestales. Su perfil técnico se completa con una amplia formación especializada en áreas como la gestión de emergencias, contratación pública e integridad institucional.
Desde su nuevo puesto, asumirá la dirección del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía en la provincia de Zamora.
