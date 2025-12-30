Lavado de cara a la capilla de Nuestra Madre de las Angustias: todos los detalles de las obras

La cubierta de la capilla de Nuestra Madre de las Angustias en la iglesia de San Vicente está en obras.

La intervención, promovida desde el Obispado de Zamora a instancias de la parroquia, tiene lugar a causa de unas humedades existentes en la zona del presbiterio.

"Era una actuación que nos preocupaba porque existía un problema de filtraciones", explica el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López Hernández, que añade que "no había goteras, pero sí había mucha humedad".

Arreglo

La intervención implica "repasar la bóveda que está por debajo de la cubierta y corregir los defectos que hayan ido provocando el agua y la humedad", describe.

La actuación, que conlleva un coste cercano a los 14.000 euros que asume la parroquia capitalina, al afectar solo exterior del templo "no" conlleva el "cierre" al culto de la capilla, donde se encuentra la imagen de Nuestra Madre de las Angustias, la Virgen de las Espadas o el Yacente que el escultor Ricardo Flecha Barrio regaló a la cofradía.

El andamio ya está instalado en el exterior del templo románico. / Victor Garrido

La necesidad de actuar de urgencia sobre la cubierta de esta capilla de San Vicente, cuya portada oeste y torre cuentan con la protección BIC, se trasladó el pasado enero a la comisión territorial de Patrimonio que autorizó la mejora en el mes de septiembre.

Restauraciones

Entre las últimas actuaciones efectuadas en este templo figura la realizada en la torre, una de las más emblemáticas del románico de la capital, llevada a cabo dentro del Plan Románico Atlántico.