Patrimonio
Lavado de cara a la capilla de Nuestra Madre de las Angustias: todos los detalles de las obras
Las humedades existentes en la zona del presbiterio obligan a una actuación que implica una inversión cercana a los 14.000 euros
La cubierta de la capilla de Nuestra Madre de las Angustias en la iglesia de San Vicente está en obras.
La intervención, promovida desde el Obispado de Zamora a instancias de la parroquia, tiene lugar a causa de unas humedades existentes en la zona del presbiterio.
"Era una actuación que nos preocupaba porque existía un problema de filtraciones", explica el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López Hernández, que añade que "no había goteras, pero sí había mucha humedad".
Arreglo
La intervención implica "repasar la bóveda que está por debajo de la cubierta y corregir los defectos que hayan ido provocando el agua y la humedad", describe.
La actuación, que conlleva un coste cercano a los 14.000 euros que asume la parroquia capitalina, al afectar solo exterior del templo "no" conlleva el "cierre" al culto de la capilla, donde se encuentra la imagen de Nuestra Madre de las Angustias, la Virgen de las Espadas o el Yacente que el escultor Ricardo Flecha Barrio regaló a la cofradía.
La necesidad de actuar de urgencia sobre la cubierta de esta capilla de San Vicente, cuya portada oeste y torre cuentan con la protección BIC, se trasladó el pasado enero a la comisión territorial de Patrimonio que autorizó la mejora en el mes de septiembre.
Restauraciones
Entre las últimas actuaciones efectuadas en este templo figura la realizada en la torre, una de las más emblemáticas del románico de la capital, llevada a cabo dentro del Plan Románico Atlántico.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital
- El refrán sobre Zamora que todo el mundo dice en España y que nació de la resistencia de la ciudad
- Los bomberos de Zamora, de nuevo en pie de guerra: mil horas más de trabajo al año por decreto