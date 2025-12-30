José Ángel Barrueco, escritor: "Zamora tiene muchos rincones excepcionales para lo literario"

El autor zamorano José Ángel Barrueco acaba de publicar un nuevo libro de relatos. Reúne algunos textos publicados y otros inéditos, y lleva por título «Antivirus y otros relatos sobre plagas y paranoias».

¿Cómo surge este nuevo libro?

Se trata de una antología de mis relatos publicados. El libro consta de tres partes. Yo había preparado las dos primeras y hace unos meses, una persona de la editorial Efe Eme me escribió para decirme que le había gustado mucho mi novela "Los violentos" y me pidió si tenía algún texto del estilo. Me acordé de esta antología, que la tenía parada, se la envié, le gustó mucho, pero me dijo que necesitaba más páginas. Entonces le envié dos o tres relatos más, que son los dos últimos, que son inéditos y suponen la tercera parte.

Tres partes con escrituras muy distintas. ¿Cómo está ordenado?

No está en orden cronológico, están mezclados, lo cual me parece muy interesante. En la primera parte me centré en relatos de homenaje al cine y muchos de ellos habían sido publicados en "Vinalia Trippers" y son ficción pura. En la segunda parte muchos de ellos han sido publicados en antologías y son más realistas. Esa segunda parte es un poco más autobiográfica en algunos momentos, mientras que la tercera ya es totalmente autobiográfica, como la experiencia que tuvimos en casa de una invasión de chinches.

José Ángel Barrueco / Victor Garrido / LZA

¿Qué le hizo escribir sobre ello?

Tras unos años era la mejor manera de olvidarlo. La tercera parte es la más extensa y es inédita. Además, para separar unas partes de otras he incluido intermedios, un relato corto, como si fuera un cortometraje para que haya un cambio.

¿Cómo ha sido reencontrarse con textos escritos hace tiempo?

Muy gratificante. A mí siempre me da miedo releerme porque uno siempre está queriendo cambiar y corrigiendo. No obstante, sí que he modificado algún sinónimo, pero no más. No los he tocado porque me han gustado. Este trabajo en solitario por encargo es como un taller. A mí me dicen: "Tienes que escribir un relato de cinco páginas sobre los quinquis". Yo nunca he escrito nada de los quinquis, pero te acuerdas de las películas, investigas, te pones a leer un par de libros, relatos de David González, y entonces vas captando el lenguaje, te acuerdas de cosas de cuando había yonquis en los ochenta... Es salir de lo que sueles hacer y meterte en una cosa en la que nunca has trabajado, y eso está muy bien.

De sus palabras se desprende que le gusta trabajar por encargo pese a que conlleva mucha documentación previa.

Sí, porque es un desafío, sales de tu zona de confort y la documentación me parece fundamental. No es un relato que escribas para ti, sino que te centras en hacerlo muy bien, para estar a la altura.

Zamora está muy metida y muy inscrita en todos los relatos

¿Cuánto tiempo hace que no publicaba una antología?

Saqué una de cuentos en 2004 o 2005. En España resulta complicado publicar relatos. Lo comentaba con mis editores que este libro ahora mismo es mi libro favorito dentro de mis obras porque hay muchas técnicas. Está el monólogo, está la jerga de los quinquis, está el homenaje al cine, está el homenaje a la literatura. Además, casi todos están ambientados en Zamora o en la provincia de Zamora. Aparecen las carreteras de Sayago y de Sanabria, el cementerio de San Atilano o la zona de las Llamas porque antaño me dio por ir a verla. A veces pongo los nombres y otras se puede sacar por el contexto. En el último, aunque transcurre en Madrid, hablo de que me voy a mi tierra ... Zamora está muy metida y muy inscrita en todos los relatos.

El escritor José Ángel Barrueco. / Victor Garrido / LZA

¿Por qué?

Porque los primeros 30 años de mi vida los he pasado en ella y cala para siempre. Durante años, cuando me encargaron algún relato, mi cabeza se iba a Zamora. Además, esta ciudad tiene muchos rincones buenísimos para lo literario. De hecho, tengo más relatos ambientados en Zamora que han salido en antologías sueltas.

¿Baraja publicarlo todos juntos?

Tenía un libro solo de relatos ambientados en Zamora, lo estuve moviendo y no hubo manera. Yo, en cuanto llamo a dos o tres puertas y me dicen que no, me pongo a preparar lo siguiente. Esos relatos poco a poco se fueron publicando en antologías y en otros libros. Ahora hay un resurgir del relato y del cuento en España.

Ahora hay un resurgir del relato y del cuento en España porque estamos acostumbrándonos a lo corto

Desde su punto de vista, ¿a qué se debe?

Creo que la gente también quiere leer cosas cortas, por las prisas y las redes sociales. Estamos acostumbrándonos a lo corto. De hecho, hay ahora muchas editoriales que sacan colecciones de libritos pequeños que te caben en el bolsillo, de 100 páginas o menos.

Estaba trabajando en una novela ambientada en Zamora, ¿cómo va el proyecto ?

En la Zamora de los 90. Además, estoy investigando bastante porque recuerdo los grupos zamoranos e incluso he visto muchos vídeos en Youtube. El libro está parado, pero está bastante avanzado. Cuando estaba con ello, se me ocurrió una novela corta y lo dejé. Escribí la novela corta, pero todavía no la he revisado porque me surgió el proyecto de este libro y una antología de relatos de la que soy coordinador y que me ha llevado todo el verano. Será un libro de 400 páginas de un autor fallecido que saldrá en enero. Además, tengo el proyecto de un libro de cine para una colección de Providence Ediciones, una editorial de cine.

El autor José Ángel Barrueco con su último libro. / Victor Garrido / LZA

Y una vez que acabe con los encargos, ¿apostará por la novela corta o por la novela?

Primero voy a revisar la corta, a ver si estoy satisfecho, y luego seguiré con la larga que tengo ganas (risas).

Cultiva la novela, el relato corto y la poesía. ¿En qué género está más cómodo?

En el relato corto, sin duda, porque está a medio camino entre la novela, que es larga, que te acaba hartando y fatigando; y el poema, que es algo más cortito y yo no soy como estos poetas que están años con el mismo poema, que los hay, yo los despacho rápido (risas). El relato queda a medio camino y me resulta muy gratificante.