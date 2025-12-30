Empleo
La Diputación de Zamora se reorganiza: puestos nuevos y otros que desaparecen
La institución lleva a cabo una reorganización interna y elimina puestos de trabajo obsoletos
La Diputación Provincial de Zamora llevará a cabo una reorganización interna basada en la creación de nuevas plazas estratégicas destinadas a reforzar áreas clave de la institución, así como la supresión de puestos laborales que se habían quedado obsoletos, bien por la jubilación de los trabajadores que los ocupaban o como consecuencia de este proceso.
En concreto, se incorpora un técnico superior en prevención de riesgos laborales, con el objetivo de mejorar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, se crea una plaza de ordenanza vinculada a la reorganización de los servicios administrativos y a la necesidad de mejorar la atención y el funcionamiento interno de determinadas dependencias, especialmente tras cambios operativos derivados de jubilaciones recientes.
La plantilla se refuerza también con la incorporación de un ingeniero técnico forestal, en el marco de la reorganización del área agropecuaria y medioambiental.
En cuanto a las plazas eliminadas, se suprime una de operario de establecimientos y una plaza de veterinario, además de descartar el puesto de trabajo de telefonista-recepcionista con motivo de la creación de la plaza de ordenanza debido a la "necesidad de amortizar el mismo por motivos operativos y una vez que se encuentra vacante", indican desde la Diputación.
Plan que trata así de lograr una redistribución más eficiente de los recursos humanos, adecuando la estructura de personal a los nuevos modelos de prestación de servicios y a criterios de racionalidad y eficacia administrativa.
