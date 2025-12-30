La Cordera de Palacios del Pan llega a la iglesia de San Ildefonso de Zamora

Los autos de los reyes Magos regresan a la capital. La pastorada tradicional, la Cordera de Palacios del Pan se representa en la iglesia de San Ildefonso gracias al esfuerzo de una treintena de personas.

La Cordera vuelve a representarse el sábado día 3 de enero a las 18.30 horas por integrantes de la Asociación para la Promoción y Estudio de la Capa Alistana, vecinos de Palacios, el coro de la iglesia de la Hiniesta y el de Manteos y Monteras que han contado con el respaldo económico de la Diputación de Zamora para que su empeño en recuperar esta tradición navideña.

“La pastorada, la cordera o la corderada viene del medievo se celebraba en la Misa del Gallo y curiosamente Zamora, junto con León, en algunas de sus zonas son históricamente quien lo ha ido conservando” explicó el párroco de San Ildefonso, Juan Luis Martín.

Dificultades

La representación, tras 13 años sin hacerse cuando se recuperó un personaje jocoso, ha sido laboriosa porque “ha fallecido muchísima gente mayor que formaba parte” del elenco y “hemos tenido que tirar de gente joven que todavía no sabía los soniquetes de las melodías ni de las relaciones” enumeró el director de la Asociación Cultural Mazares, Felipe Carlos Fernández Miguel.

“Es un auténtico belén viviente en el interior de una iglesia. De los personajes principales, parece que son religiosos, pero son los pastores, y durante años fueron pastores de verdad”.

En Palacios la Cordera las relaciones se aplican a la Virgen del Rosario y originalmente “no se representaba todas las Nochebuenas, se hacía el año que el lobo atacado a las ovejas o a las cabras, había habido una sequía muy grande o una inundación” agrega el presidente de Mazares que atestiguó que "tenemos que agradecer a Miguel Manzano que se presentó un día en los finales de los 70 a decirnos que teníamos algo interesante e importante".

La gente que colabora “lo hace altruistamente con su tiempo, su dedicación, pero todo tiene una serie de gastos, aunque sean mínimos, de sonido, de luz, de... y en este capitulo tenemos que agradecer sobre todo, el respaldo la Diputación de Zamora” señaló secretario de la Asociación para la Promoción y Exaltación de la Capa Alistana (APECA), Mariano Fernández González.

Tradición antigua

Por su parte el diputado de Cultura, Víctor López de la Parte agradeció el esfuerzo para que “se pueda representar en la ciudad de Zamora esta tradición tan antigua y tan bonita de la provincia de Zamora en la capital para que no se pierdan nuestras tradiciones”.

En la misma línea se manifestó la alcaldesa de Palacios del Pan, Lidia de los Ángeles Pechero Lozano, quien remarcó que “son tradiciones que se tienen que recuperar y mantener, pero es difícil porque hay relevo generacional en los pueblos”.