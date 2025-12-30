La cabalgata de los Reyes Magos de Zamora. Los detalles

La cabalgata de los Reyes Magos de Zamora la integrarán los tres tronos y tres carrozas, con sus respectivos séquitos ataviados “con un vestuario va relacionado con la carroza” y tres bandas musicales , Virgen de la Vega de Salamanca, Nacor Blanco y la Banda de Zamora.

La comitiva, que integrarán alrededor de medio millar de personas “de la sociedad civil” contará también con la colaboración de integrantes de los grupos de teatro de Zamora, Juan del Enzina, Natus, Fantasía, Atrezzo y Capitonis Durii.

Recorrido

A lo largo del recorrido, que partirá a las 18.30 horas desde la avenida Plaza de Toros, Amargura, avenida de Príncipe de Asturias, Santa Clara y la Plaza Mayor, se entregarán 60.000 piruletas sin gluten a lo que unirán caramelos gracias a la colaboración de firmas locales.

En la cabalgata también participarán Automóviles José de Dios, un escuadrón de caballos que vamos a tener también, los coches históricos de Zamora o los patinadores de Zamora, enumeró Joaquín Ramos de la asociación cultural Colados que organiza la cabalgada.

Presentación de la cabalgata 2026. / Alba Prieto

Plan b

Desde la organización, a tenor de la experiencia del pasado año que diluvió, ponen el énfasis en que “el capital humano que no se puede mojar” y en caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas y haya que poner en marcha un plan B, desde el Ayuntamiento informarán de los cambios que se lleven a cabo.

Llegada por la mañana

La llegada de los soberanos de Oriente tendrá lugar por la mañana según la confirmación oficial recibida en el Ayuntamiento. “Llevarán a través del barrio de Carrascal. Se espera la llegada a las diez y media de la mañana. Se les recibirá en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, del barrio de Carrascal, a todos los niños como el año pasado” explicó el concejal de Festejos David Gago.

Cabalgata de Reyes de este año / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

El cortejo real, que estará acompañado por primera por la banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora, partirá a caballo, desde la Fundación Rei Afonso Enríquez, a partir las doce de la mañana. “Les pedimos a los niños acudan al entorno del Puente de Piedra para acompañarles en su entrada oficial a la ciudad de Zamora hacia la plaza Santa Lucía, Alfonso XII y la Plaza Mayor” desgranó el edil socialista.

Cartero real

Una de las novedades de la presencia de los Reyes Magos reside en un preámbulo, en la presencia por primera vez en la ciudad de un cartero real. “Nosotros no habíamos tenido este cartero real, pero hemos insistido mucho y los Reyes nos han enviado al cartero para que recoja previamente todas estas cartas” precisó Gago.

El cartero real visitará la ciudad el día 3 de enero a partir de las 18.00 horas y recorrerá, acompañado por la banda de cornetas y tambores Ciudad de Zamora, desde la Marina hasta la Plaza Mayor recogiendo recoger a lo largo de todo el recorrido las últimas cartas y repartirá peluches. En la plaza principal de la ciudad “habrá un pequeño acto”.