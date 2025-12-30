¡Atentos, niños! Ya hay fecha para la llegada del auténtico cartero real a Zamora

¡Atención, atención! Ya hay fecha para la llegada a Zamora del auténtico cartero real para que le puedas entregar tú mismo tu cara para Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Arribará a Zamora el sábado 3 de enero de 2026 a las 18.00 horas, una cita especialmente esperada por los niños y niñas aunque todos los adultos que quieran también podrán entregarle sus deseos en forma de papel.

En esta ocasión, habrá un desfile por las calles de Zamora que partirá de la Plaza de la Marina y continuará por Santa Clara hasta llegar a la Plaza Mayor, donde finalizará el recorrido. Durante todo el trayecto, y también al término del acto en la Plaza Mayor, se recogerán las cartas dirigidas a los Reyes Magos en un ambiente festivo pensado para disfrutar en familia.

LA CITA Fecha: 3 de enero de 2026 Hora: a partir de las 18.00 horas Recorrido: habrá un desfile con salida de plaza de La Marina, Santa Clara y Plaza Mayor.

Si ya has depositado tu carta en algún buzón real o incluso en Correos, no te preocupes. El cartero real recogerá una a una todas las depositadas en estos puntos para que tu carta llegue a Melchor, Gaspar o Baltasar, según cuál sea tu preferido.