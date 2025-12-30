Ahora Decide defiende la utilidad de su trabajo político para Zamora

Ahora Decide ha defendido la utilidad de su trabajo político a pesar de carecer de representación en las instituciones, más allá de los ayuntamientos de varias localidades de la provincia, ya que la labor de denuncia y movilización ha logrado mejoras para los habitantes de la provincia.

Manuel Fuentes y José Martín analizaron los pésimos datos demográficos de Zamora, líder en envejecimiento y baja natalidad y animaron a los ciudadanos a votar a formaciones distintas de PP y PSOE que son las que han perpetuado esta situación a lo largo de los últimos 38 años.

Fuentes mencionó la eficacia de las denuncias de su formación sobre la paralización de las obras del Conservatorio de Zamora, el deterioro de la estación de autobuses de la capital, la supresión de cinco de las ocho paradas del autobús de Madrid en Toro, parcialmente revertidas aunque aún con posibilidad de mejora, la manifestación para pedir el arreglo de la carretera de Bóveda de Toro a Fuentelapeña, la proposición no de ley presentada en las Cortes por mediación de Soria Ya para que paren los autobuses de Sanabria a Benavente y Zamora en la estación de Otero para recoger a los viajeros del tren (es la única terminal de AVE de España sin conexión con transporte público), el arreglo de la N-122 entre Toro y Zamora, donde se han reparado ya baches en algunos tramos, el mal estado del camino peregrino que parte de Zamora por la Cruz del Rey don Sancho, también en vías de arreglo (aunque la gente robe los árboles recién plantados), el arreglo por parte de la Diputación de caminos asfaltados que sirven para unir localidades aunque no sean carreteras provinciales (se van a ejecutar 61), el socavón de Cardenal Cisneros, o el despilfarro del operativo de Medio Ambiente para distribuir paja desde helicópteros como medio de retener el terreno tras los incendios.

Además, indicaron los líderes del partido, han apoyado otras reivindicaciones como las de Viajeros Jodidos por Sanabria, de la sanidad pública o Stop Biogás "que está intentando que no se llene de mierda la provincia". Además, mencionó la necesidad de renovar las concesiones de los saltos eléctricos que llegan a su caducidad, con mejores condiciones para los pueblos afectados.

Con respecto a la próxima convocatoria electoral, las autonómicas de marzo, Fuentes ratificó que habrá candidatura de Ahora Decide, aunque está intentando ir en unión con otras fuerzas. Y que está elaborando ya el programa político de cara a estos comicios.