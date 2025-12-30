Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente entre un turismo y un motorista en el centro de Zamora

Servicios sanitarios de Sacyl han movilizado una ambulancia hasta la zona

Ambulancia de emergencias en una imagen de archivo.

Vanessa Remesal

Desde el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León han dado aviso a las autoridades de una colisión entre un turismo y un motorista en la calle Cortinas San Miguel en el centro de Zamora.

El motorista, un varón de 50 años, ha recibido asistencia sanitaria porque se encontraba aturdido tras el accidente.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Municipal de la ciudad y Policía Nacional.

