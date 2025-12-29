Zamora y Benavente acaparan la mitad de las ferias de la provincia

La Dirección General de Comercio y Consumo ha hecho oficial el Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2026, que contempla 28 certámenes en la provincia de Zamora. El calendario recoge eventos importantes, como la nueva edición de Fromago, aunque se echan en falta otras citas, como el Mercado Medieval de Puebla de Sanabria, lo que no significa que no se vayan a celebrar, sino simplemente que no se han inscrito en el calendario oficial.

Zamora y Benavente, con siete ferias cada una, son las que más certámenes tienen previstos, seguidas por Porto, con seis, San Vitero, con cuatro, Carbajales de Alba con dos y Villalpando y Mombuey con una cada una.

En cuanto a la temática, sin duda destaca las agroalimentarias y las ganaderas, como las más significativas.

La Feria de la Madera de Villalpando se celebra del 20 a 21 de junio.

Calendario de ferias comerciales en Zamora / Junta de Castilla y León /LZA

Entre los certámenes agroalimentarios están Meliza, la Feria Apícola Internacional de Zamora, del 20 a 22 de febrero en Ifeza; Fromago Cheese Experience, del 17 al 20 de noviembre en la capital y Ecocultura, en Ifeza, del 9 al 11 de octubre.

En Benavente se celebra la Feria de Septiembre del 20 al 30 de agosto y la Feria del Pimiento, el 25 y 26 de septiembre. San Vitero tiene las ferias Transfronteriza Agroalimentaria (21 y 22 de marzo) y la Hortícola del Tomate de Aliste y productos de la tierra (12 y 13 de septiembre). Carbajales celebra el Gran mercado de productos y artesanía (5 de septiembre) y la Feria del Ajo de Mombuey (11 de noviembre).

De artesanía versa la Feria y exposición de la lana de Porto (30 de mayo) y de cultura la Feria de Abril de Benavente (del 1 al 3 de mayo).

Ferias ganaderas

En ganadería destaca Porto con cinco eventos: Feria Tradicional da Sega (27 de junio), Exposición de ganado equino «Sierra de Porto» (25 de julio), Exposición de ganado vacuno autóctono y Concurso de la raza alistano sanabresa (26 al 28 de agosto), Tradicional da Malla (26 de septiembre) y de la Trashumancia (31 de octubre).

San Vitero organiza la Feria del Burro Zamorano Leonés (20 y 21 de marzo) y la Transfronteriza del pastor y la trashumancia (11 y 12 de septiembre). Carbalajes de Alba cuenta con la Feria de San Miguel el 2 de mayo.

Cultura y ocio

La Feria del Libro de Benavente se celebra del 5 al 8 de agosto y la del Libro antiguo y de ocasión de Zamora del 30 de octubre al 15 de noviembre.

El único mercado medieval del calendario es el de Benavente (31 de julio al 2 de agosto) y la única feria del automóvil, la de Ifeza en Zamora (20 de noviembre).

Los dos certámenes de ocio y tiempo libre son de Ifeza. El primero el CYL Game Show, el 5 y el 6 de junio y el segundo Muévete, del 22 de diciembre al 4 de enero de 2027.

Finalmente, en el sector de textil y moda, dos eventos en Benavente, las ferias del Stock de primavera (18 y 19 de abril) y otoño (10 y 11 de octubre). n