Zamora ahorra más de lo que invierte, lo que "frena su potencial de crecimiento"

El dinero que se ahorra en la provincia de Zamora supera ampliamente al que se presta para invertir o consumir. Esta es una de las conclusiones que se pueden extraer de los últimos datos del Observatorio Económico correspondientes al tercer trimestre de 2025, realizado por el Servicio de Estudios Económicos de Castilla y León.

Los depósitos bancarios alcanzan en este periodo los 6.190 millones de euros, mientras que los créditos concedidos apenas llegan a 2.523 millones, lo que supone una diferencia superior a 3.600 millones de euros.

Cifras que sitúan a Zamora como un territorio financieramente solvente, pero con una escasa capacidad para transformar el ahorro en inversión productiva.

Un comportamiento prudente que puede relacionarse con la estructura demográfica de la provincia donde el 33% de la población es mayor de 64 años, habiendo el doble de personas de esta edad que jóvenes menores de 25 años. Envejecimiento de la población que favorece el ahorro y penaliza la inversión, al reducirse tanto la demanda de crédito como el número de proyectos empresariales y residenciales de gran tamaño al contar con menor población joven.

La prudencia financiera también se refleja en el mercado laboral. Aunque el empleo mejora ligeramente y el paro se ha reducido, la población activa cae lo que lastra el potencial de crecimiento, es decir, hay menos trabajadores disponibles y menos iniciativas económicas que requieran financiación, lo que contribuye a que el crédito no crezca al mismo ritmo que el ahorro.

Respecto al tejido empresarial, según el informe realizado por el Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), el número de empresas ha crecido en un año apenas un 0,2% y está formado casi en su totalidad por microempresas, más de la mitad de ellas sin asalariados. Además, los centros de cotización a la Seguridad Social disminuyen, lo que apunta a una economía muy atomizada y con escasa capacidad para absorber grandes volúmenes de financiación bancaria.

En este contexto, el mercado inmobiliario aparece como una de las pocas áreas dinámicas con una compraventa de viviendas que se ha disparado un 40%, aunque impulsada casi exclusivamente por vivienda usada y por operaciones de importe reducido. Según los datos de EcovaEstudios, el importe medio de las hipotecas en Zamora es un 22% inferior al regional y más de un 46% menor que la media nacional, lo que confirma que se compra barato y se pide poco crédito.

Análisis que urge un importante desafío centrado en generar las condiciones necesarias para que los recursos financieros se queden en la provincia de Zamora. Capital que debe ayudar a impulsar la actividad económica, modernizando el tejido productivo con el objetivo de que se transforme en más puestos de trabajo y oportunidades de futuro que sirvan para asentar población en el territorio.