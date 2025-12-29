El Teatro Ramos Carrión de Zamora despide la temporada con un gran concierto de fin de año

En el Teatro Ramos Carrión despide el año y da la bienvenida al siguiente con una programación integrada por música y danza.

El liceo acogerá un recital de la Orquesta Filarmónica de Moldavia que presenta un repertorio centrado en Johann Strauss y su familia. Dirigida por Dumitru Cârciumaru y con Mariana Bulicano como solista, interpretará un programa al más puro estilo vienés, con valses, polcas y marchas de la familia Strauss, Bramhs y Dvorak, entre otros.

La cita tendrá lugar el martes día 30 de diciembre, a las 20.30 horas con una entrada de 22 euros.

Su amplia trayectoria, la ha convertido en una institución consolidada en Moldavia, en parte gracias a sus repertorios ricos en obras de compositores moldavos clásicos y populares. Actualmente, la orquesta colabora con grandes producciones de ópera y ballet en Moldavia y Rumania y es orquesta permanente del Festival Internacional Descopera.

Música celta

Ademas, el próximo 3 de enero, a las 20.00 horas, el Ramos Carrión acogerá el concierto del artista Bras Rodrigo, con su espectáculo y gira “Navidad Celta”, una propuesta musical pensada para todos los públicos dentro de la programación cultural navideña.

Bras Rodrigo presenta “Navidad Celta”, un espectáculo en el que la atmósfera navideña cobra vida a través de una cuidada selección de villancicos populares y composiciones de autor, que se entrelazan con la música celta, teniendo la gaita como hilo conductor del concierto, explican los promotores.

“Navidad Celta”, con entradas a 20 euros, supone una experiencia musical envolvente que conecta tradición y emoción, evocando paisajes atlánticos y celebraciones ancestrales, y ofreciendo al público una manera diferente de vivir la Navidad a través de la música de raíz.

Danza

La Academia de Artes Escénicas Enjoy pone en escena “África, un canto a la paz”, que surge en un mundo de música y efectos, con una intensidad escénica, que te dejará sin aliento. El espectáculo será el domingo 4 de enero a las 18.30 horas con entradas a 14 euros.

Entradas

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, así como como en el web del Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Balance

A lo largo del año que acaba, el Teatro Ramos Carrión ha realizado un total de 207 actividades a la que han asistido 80.060 visitantes. En este 2025, se ha disfrutado de todas las disciplinas artísticas desde los conciertos de Café Quijano, Paco Candelas o Tamara; las ilusiones de Shado o Yunke; los montajes "Malditos tacones", con Olivia Molina y Luisa Martín, "Una madre de película", con Toni Acosta o el después de los cuentos Disney en versión masculina y femenina de "No me toques el cuento" y "Ya me has tocado el cuento"; el inolvidable monólogo del nominado al Goya Hovik Keuchkerian; las siempre sorprendentes acrobacias del Circo Acrobático de China y las multitudinarias visitas de Juan Dávila, Martita de Granada o Ángel Martín, sin olvidar al público infantil, que pudo disfrutar del musical Vaiana o el talento del elástico Wilbur, entro muchos otros.

La apuesta por el talento zamorano sigue siendo una máxima en el Ramos Carrión, por lo que este 2025 se ha estrenado el espectáculo Rolling in the Dream, capitaneado por tres jóvenes músicos zamoranos. Además, se han acogido las funciones de fin de curso y Navidad de diferentes escuelas de baile y conciertos clásicos como el de Semana Santa o Santa Cecilia a cargo de Banda de Música Maestro Nacor Blanco y la Banda de Música de Zamora.