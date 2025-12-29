La historia de quienes acompañan la vida cotidiana de los mayores de Zamora

En muchas casas de Zamora capital, la mañana empieza igual que siempre: una persiana que se abre despacio, una cocina que huele a café, un gesto que se repite desde hace décadas. Para muchas personas mayores, esa rutina tiene un valor incalculable: es su hogar, su historia, su forma de vivir.

Pero mantener esa vida cotidiana no siempre es sencillo. La edad, las limitaciones físicas o la soledad obligan a buscar apoyos que permitan seguir en casa sin miedo y con dignidad. En los últimos años, muchas familias han encontrado esa ayuda en DCerca, el programa de cuidados de proximidad de Fundación INTRAS en Zamora.

Un alivio y un respiro para mí, una tranquilidad para mi madre

Angelines Santos, hija de Josefa, vive en Valladolid, pero su madre, de 87 años, sigue en su piso del barrio de San Isidro. La distancia le pesaba cada día. “Necesitábamos a alguien que atendiera a mi madre, con sus más y sus menos, y lo encontramos en INTRAS y en DCerca”.

El programa DCerca atiende a muchas personas como Josefa que tienen a sus familiares lejos

El servicio supone para ella “un alivio y un respiro” y para su madre, “una tranquilidad”. “Hay un contacto que va más allá de lo profesional. La comunicación es rápida y la atención… no se puede pagar con dinero”, destaca Angelines, muy satisfecha de ver a su madre “contentísima” y “bien cuidada” por una persona que “la conoce bien” y que le aporta “confianza”.

Cuando conoció DCerca, buscaba “apoyo en casa”, pero encontró “algo más”. Su madre sigue viviendo donde quiere. Ella sigue respirando tranquila.

Cuando la presencia cambia el día a día

La esencia de DCerca es la presencia. Una presencia que no es invasiva, que no impone, que acompaña. Una de las profesionales, Gloria Varela, lo resume así: “Escuchar, saber lo que quieren las personas, dar opciones, ayudar… Y estar muy pendiente de las necesidades en cada momento, en eso consiste todo. En pocas palabras: conocerlos, saber estar ahí siempre y escuchar”.

Gloria Varela es una de las profesionales de Fundación INTRAS que cuida de las necesidades de los mayores. / LOZ

En muchos pisos antiguos de La Candelaria, las visitas empiezan con un “pasa, hija”, seguido de una sonrisa que alivia el ambiente. Cada conversación es una pieza más que sostiene la vida cotidiana.

La diferencia que puede marcar una cama, una grúa o una barandilla

Hay situaciones en que no basta con acompañar. A veces, lo que impide que una persona pueda seguir en casa es tan simple —y tan complejo— como no poder levantarse con seguridad o no tener cómo moverse dentro de su propio hogar. Por eso, DCerca incluye la cesión de productos de apoyo.

Una cama articulada, una grúa para transferencias, un andador y otros objetos que la Fundación INTRAS pone a disposición de sus usuarios

“Nunca pensé que podría tener una cama articulada en casa. No teníamos recursos para comprarla… y sin ella mi mujer no podía seguir aquí”, cuenta un vecino de Puerta Nueva. Una cama articulada, una grúa para transferencias, una silla de ducha, un andador… Son objetos, sí, pero se convierten en algo emocionalmente mucho más grande: la diferencia entre permanecer en su hogar o verse obligado a abandonarlo.

Un modelo nacido del territorio, para el territorio

Zamora es una ciudad que conoce bien a sus mayores. Los barrios, los comercios, los portales y hasta las plazas guardan memoria. Por eso, DCerca funciona como parte del propio tejido de la ciudad. Los profesionales conocen a los vecinos, reconocen a las familias, están al tanto de las dinámicas de cada barrio.

Cada conversación con las personas del programa "es una pieza más que sostiene la vida". / LOZ

“Ofrezco ayuda a las personas según sus necesidades, pero también me nutro mucho de ellos, aprendo, trato de conocer el entorno, sus vecinos, su calle, formar parte de todo eso... Y la historia de cada persona, escucharlos, me lleva a su época y eso lo disfruto mucho”, explica Drisis Montero, asistente personal del programa.

Qué es la Fundación INTRAS Fundación INTRAS es una entidad social profundamente ligada a Zamora y a su gente, donde desarrolla su trabajo desde una forma de entender los cuidados muy conectada con el territorio y con las personas que lo habitan. Su manera de estar se basa en la cercanía, la confianza y la innovación aplicada a la vida cotidiana, buscando soluciones prácticas para que las personas puedan seguir viviendo allí donde han construido su vida, con dignidad y acompañamiento. INTRAS trabaja desde el conocimiento profesional, pero también desde una relación humana y continuada con los pueblos, los barrios y las instituciones públicas. Desde hace años, camina junto al territorio buscando fórmulas para que nadie tenga que marcharse por falta de apoyos. Su labor se orienta a sostener vidas y comunidades, cuidando a las personas y, con ellas, a la propia Zamora.

La solvencia de INTRAS, entidad sin ánimo de lucro con más de 30 años de trayectoria en la provincia, aporta un sostén adicional: un servicio que no improvisa, que está arraigado y que forma parte del territorio.

Muchas de estas historias empiezan de la misma manera: una caída que preocupa, una hija o un hijo que vive fuera, o una rutina diaria que empieza a ser difícil de sostener en soledad.

Historias que mantienen viva la ciudad

En el casco antiguo, una mujer de 90 años lleva meses sin salir mucho de casa, pero sigue viviendo allí gracias a una visita diaria que ya se ha convertido en imprescindible, en parte de su vida, en una costumbre que le aporta lo necesario para que su vida no cambie.

La esencia del programa DCerca es estar presentes de manera no invasiva. / LOZ

En La Horta, un matrimonio mayor ha podido seguir unido, en su piso de siempre, porque DCerca les instaló una grúa y revisa su rutina cada día. En Pinilla, un hombre recuperó seguridad tras una caída porque recibió apoyo emocional y acompañamiento en sus ejercicios de rehabilitación. Son historias pequeñas. Pero en una ciudad envejecida, cada una de ellas sostiene parte de su identidad. Situaciones distintas, pero con un mismo trasfondo: la necesidad de apoyos cercanos. Apoyos que permitan seguir viviendo en casa con seguridad y tranquilidad.

Cuidar aquí, para seguir viviendo aquí

Para muchas personas mayores de Zamora, seguir en casa no es una elección abstracta, sino algo muy concreto: dormir en su cama, mirar por su ventana, reconocer los pasos del rellano. DCerca forma parte de esa cotidianidad silenciosa que sostiene la vida día a día, con cercanía, respeto y humanidad.

Para muchas familias, saber que este tipo de apoyo existe es el primer paso para empezar a vivir con más tranquilidad.