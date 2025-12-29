Conferencia
La periodista zamorana Nuria Tesón analiza la actualidad de Palestina
La especialista en la situación que vive Oriente Medio pronuncia una conferencia en el Centro de las Ciudades Medievales
La periodista zamorana Nuria Tesón hablará este lunes (19.30 horas) en el Centro de las Ciudades Medievales de la Cuesta del Pizarro sobre la situación actual de Palestina.
La Plataforma contra el genocidio en Gaza ha organizado una charla abierta con Nuria Tesón, periodista independiente y escritora, quien desde Egipto, donde reside, viene cubriendo los acontecimientos informativos en medios españoles e internacionales como Al Jazeera, Foreign Policy, Deutsche Welle, France 24, RFI, Cadena SER, a Sexta, El País o CNN.
"Con ella hablaremos en una charla abierta sobre la terrible crisis que vive Palestina tras la guerra que durante dos años ha mantenido Israel sobre Gaza y que ha arrasado por completo su tierra", indican los organizadores del acto, abierto a toda la ciudadanía.
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- Diez décimos de un quinto premio, repartidos en una céntrica administración de Zamora
- La fortuna sonríe a la provincia de Zamora por partida triple en el tercer premio del sorteo de Navidad
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital