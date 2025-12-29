Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conferencia

La periodista zamorana Nuria Tesón analiza la actualidad de Palestina

La especialista en la situación que vive Oriente Medio pronuncia una conferencia en el Centro de las Ciudades Medievales

Nuria Tesón, en una de sus coberturas informativas en Bagdad.

Nuria Tesón, en una de sus coberturas informativas en Bagdad. / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

La periodista zamorana Nuria Tesón hablará este lunes (19.30 horas) en el Centro de las Ciudades Medievales de la Cuesta del Pizarro sobre la situación actual de Palestina.

La Plataforma contra el genocidio en Gaza ha organizado una charla abierta con Nuria Tesón, periodista independiente y escritora, quien desde Egipto, donde reside, viene cubriendo los acontecimientos informativos en medios españoles e internacionales como Al Jazeera, Foreign Policy, Deutsche Welle, France 24, RFI, Cadena SER, a Sexta, El País o CNN.

"Con ella hablaremos en una charla abierta sobre la terrible crisis que vive Palestina tras la guerra que durante dos años ha mantenido Israel sobre Gaza y que ha arrasado por completo su tierra", indican los organizadores del acto, abierto a toda la ciudadanía.

