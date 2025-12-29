Pedro Yenes: "He vivido la dureza del día a día en el campo, y eso puedo trasladarlo a la UE"

Nunca pensó en vivir en Bruselas, pero la vida ha llevado a este veterinario zamorano a defender el campo desde un lugar totalmente diferente. Pedro Yenes es actualmente Consejero coordinador de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

¿Cómo acaba un veterinario de Santibáñez de Tera representando a España en la Unión Europea?

Eso me pregunto yo (risas). Estuve ocho años trabajando en la empresa privada, en el sector porcino. Decidí entonces prepararme unas oposiciones porque la profesión veterinaria es dura, y más en el campo, pero la verdad es que nunca pensé en Bruselas ni en que pudiera acabar trabajando aquí. Quería ser funcionario para tener una vida tranquila, y me encontré todo lo contrario (risas de nuevo). Llevo 20 años siendo funcionario público del Ministerio de Agricultura y ya había venido en múltiples ocasiones a la capital belga por trabajo. Es más, casi desde el primer día me dijeron que tenía que viajar a Bruselas. Fue hace tres años cuando, para cambiar de aires y poder hacer cosas diferentes, solicité mi puesto actual. Y aquí estoy. Tengo muy claro además, y es algo de lo que no me olvido, que mi sueldo viene de todos los españoles y que lo que tengo que hacer es dedicarme a los demás, porque mi trabajo es un servicio hacia otras personas.

¿Qué es la Representación Permanente de España ante la Unión Europea?

Es una representación de la Administración. Es decir, empleados públicos procedentes de todos los ministerios que defienden en Bruselas los intereses de los españoles. Por lo tanto, nuestro trabajo consiste en representar a España y, en mi caso concreto, en ser interlocutor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con las instituciones de la Unión Europea.

¿Y cómo desarrolla ese papel?

Desde la Representación Permanente defendemos la postura de España sobre diferentes temas. Entre nuestras funciones está la de asistir a reuniones y grupos de trabajo sobre asuntos que interesan a nuestro país y que en muchas ocasiones se debaten en el Consejo de Ministros. Como podrás imaginar, también realizamos informes, preparamos documentos, acompañamos a representantes y cargos del Ministerio cuando vienen a Bruselas, etc. Además, otro de los aspectos importantes de estar en la capital belga es el conocimiento, el hablar con muchas delegaciones de otros estados miembros, el tomarnos algún que otro café, y sobre todo el poder trasladar lo más rápido posible cualquier información que pueda interesar al Ministerio.

Como estará ocurriendo con la reforma de la Política Agraria Común, la PAC…

Sí, es uno de los temas que nos ocupan y sobre el que habrá negociaciones durante el primer semestre de 2026.

¿Hacia dónde nos dirigimos como Unión Europea?

Creo que debemos centrarnos en un aspecto fundamental tal y como se están desarrollando ahora los acontecimientos a nivel geopolítico: es importante que tengamos autonomía propia. Como dicen aquí, somos un gran pueblo de 27 estados miembros y, con nuestras diferencias, tenemos que evitar depender tanto de terceros. Está claro que hay que seguir manteniendo relaciones comerciales a nivel internacional porque son muy importantes, no hay que cerrarse en banda ni crear una cápsula, pero la autonomía estratégica a nivel de seguridad, de defensa, de agricultura… es importante.

¿Qué aporta ser zamorano a su trabajo?

Me aporta sobre todo el conocimiento del campo. Yo soy veterinario y mi abuelo era agricultor, por lo que de pequeño yo he ido a quitar hierbas, a regar las tierras con mis tíos… Sé cómo es el día a día en el medio rural. Un trabajo que ahora está más tecnificado, pero sobre el que conozco de primera mano lo duro que es. Lo he vivido, he pisado el terreno. Y ese conocimiento puedes trasladarlo aquí.

¿Somos conscientes los zamoranos de la importancia del trabajo que se desarrolla en la Unión Europea?

Hace falta más didáctica, empezando por el conocimiento de las instituciones, que a mí también me ha pasado. La gente no sabe qué es y qué hace el Consejo, ni la Comisión, ni el Parlamento… Hablamos de Bruselas, de la UE, pero no sabemos cómo funciona. Entiendo que es complicado, pero hay que explicarlo y darlo a conocer, porque muchas de las cuestiones importantes que acaban influyendo en nuestro día a día, hasta en el rincón más recóndito de Zamora, se forjan aquí, en Bruselas.

Y a la hora de trabajar, ¿influye el pensar que hay decisiones con las que puede cambiar el día a día de cualquier europeo?

En mi trabajo defiendo la postura de España y la verdad es que no lo pienso mucho, pero cuando voy a Santibáñez y me preguntan mis amigos, sí que soy más consciente de que hay temas que interesan.

Comentaba al principio que buscaba un cambio de aires viniendo a Bruselas, ¿lo ha encontrado?

Vivir aquí te aporta otra perspectiva. El trabajo es totalmente diferente y, además, te abre mucho culturalmente porque estás en un entorno muy internacional. Es cierto que una de las cosas que más me ha llamado la atención del modo de vida en comparación con España es que la gente no vive tanto en la calle. Es una vida más tranquila, más sosegada… no encuentras esa vecindad que puede haber en España.

¿Y qué es lo que más echa de menos de Zamora?

Sobre todo la comida y los productos de la huerta. Eso es importantísimo. También obviamente a la familia y a los amigos, aunque a mi madre, que ya es mayor, me la he traído a Bruselas. Pero nunca falto a las fiestas del pueblo y, aunque me gustaría ir más, voy cada vez que puedo.