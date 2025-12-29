Pasar la ITV en Zamora costará más de 50 euros a partir de enero

Pasar la ITV a un coche normal (el más común, un turismo de gasolina) costará ya más de 50 euros a partir del 1 de enero, según la actualización de tarifas aprobada por la Consejería de Industria para las estaciones de la comunidad, en el caso de Zamora gestionadas por Itevelesa.

No es fácil, no obstante, calcular exactamente cuánto debe abonar un ciudadano por pasar la ITV del vehículo, ya que la Junta aprueba por un lado las tarifas de inspecciones periódicas por el componente de seguridad, por otro el componente de control de emisiones y en ambos casos hay que sumarle el IVA y las tasa de la DGT, aproximadamente 4,18 euros.

En cuanto a las inspecciones periódicas el componente de seguridad en los vehículos de categoría L (ciclomotores de dos y tres ruedas, cuadriciclos y similares) sube 45 céntimos, hasta los 15,58 euros. Los vehículos de hasta 3.500 kilos pagan por este concepto 30,95 euros a partir del 1 de enero (90 céntimos más que ahora), los mayores de ese peso 40,93 euros (sube 1,29) y la maquinaria agrícola pasa a pagar 30,95 euros (90 céntimos más).

Esta tarifa incluye una segunda inspección si la primera es desfavorable, siempre que se realice antes de dos meses.

A estas cantidades hay que sumar lo que se paga con el control de emisiones. Los vehículos catalizados pagarán 7,89 euros (13 céntimos más), los diesel hasta 3.500 kilos 15,60 euros (sube 45 céntimos) y los de más de ese peso 22,73 euros (0,66 euros más).

Al igual que en el caso anterior, la tarifa incluye una segunda revisión si la primera es desfavorable.

Además hay que sumar el IVA y la tarifa de tráfico. Así las cosas, un ciclomotor pagará por pasar la ITV en torno a 23 euros, frente a los poco más de 20 que abonaba en el año 2022. En el caso de moto catalizada pagará unos 32 euros frente a los poco más de 28 de hace cuatro años.

Un turismo de gasolina deberá abonar más de 50 euros, frente a los poco más de 44 del año 2022.

Un camión, por ejemplo tendrá que pagar en torno a 80 euros por pasar la ITV, mientras que hace cuatro años no llegaba a los 70 y un tractor en torno a 41 euros, unos cinco más que hace cuatro años.

Hay también otro tipo de inspecciones, como las que se realizan por reforma, que se ponen en 7,79 euros para los ciclomotores, 15,48 para los coches, 20,41 euros para camiones y 15,48 euros para maquinaria agrícola. La inspección extraordinaria, por ejemplo para vehículos de terceros países costará 120 euros. Y la inspección de vehículos accidentados con daños importantes paga lo mismo que una normal más la tarifa de gestión y trámite administrativo especial, establecida en 9,83 euros. n