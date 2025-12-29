El Ministerio da cuatro meses más de plazo a la obra de avenida de Galicia en Zamora

El plazo de ejecución de las obras de la avenida de Galicia se ha ampliado cuatro meses más por lo que teóricamente los trabajos podrían no concluir hasta abril.

Es lo que pone en el documento de modificación del contrato publicado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. Se trata de un modificado de casi medio millón de euros (497.983 euros, una vez aplicado el IVA) para, según explicó el Ayuntamiento en su día, aumentar el grosor de la capa de asfalto e introducir mejoras en el vallado de la avenida de Galicia para mayor seguridad de los establecimientos de la calle.

Así, la obra denominada acondicionamiento, mejora y humanización de la travesía de la carretera N-122 entre los puntos kilométricos 457+265 al 458+935 (calle de la Puebla, Cuesta de la Morana y Avenida de Galicia en Zamora), eleva su coste hasta los casi 3,3 millones de euros. El modificado del proyecto ha sido adjudicado a la misma empresa que ejecuta las obras, Misturas-Contratas y Obras San Gregorio. Todo el mundo espera, no obstante, que los trabajos se ejecuten en un plazo más breve, sobre todo en lo que respecta al asfaltado de las calles afectadas.

En estos momentos, tras el fresado de la capa de asfalto antigua, las arquetas de la calzada sobresalen de manera notable, lo que provoca inquietud entre los conductores.

En principio estas arquetas no suponen un peligro si se circula despacio, pero esquivarlas es imposible.