Actividades navideñas
La magia de la Navidad en las calles
La música, por la calle o conciertos de múltiples estilos y en diversos emplazamientos, así como un colorista y alegre pasacalles navideño de la Escuela de Baile Escena representaron las propuestas que amenizaron la jornada dominical de los Santos Inocentes a las muchas personas que pasan las fechas navideñas en Zamora.
N. S.
El color, la alegría y la música llegaron el domingo al centro de la ciudad de la mano de los cientos de integrantes de la Escuela de Baile Escena que participaron, un año más, en una de las actividades que se está convirtiendo en un clásico en estas fechas en la ciudad: el pasacalles navideño.
La comitiva partió de la sede de la escuela, en la bajada de San Pablo, rumbo a la calle de Santa Clara para concluir en la Plaza Mayor donde más de 500 bailarines llevaron a cabo un flashmob.
De manera paralela, los viandantes que caminaban por el centro pudieron disfrutar de los villancicos más tradicionales, cuyas letras cobraron vida a través de las voces de los integrantes de la asociación cultural La Bigornia.
Además, la Schola Gaudete de Zamora ofreció un recital navideño en la parroquia de San Lorenzo, mientras que integrantes de la Asociación Lírica de Zamora, Aliza, actuó en la Plaza de los Sueños auspiciada por Caja Rural de Zamora. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Un bebé nace de madrugada en plena calle y bajo la lluvia en Zamora: la historia más bonita que leerás hoy
- Renfe fleta un tren especial con destino a Madrid para incrementar la oferta de plazas: este es el día
- Nueve zamoranos que nos han dejado en 2025
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- Diez décimos de un quinto premio, repartidos en una céntrica administración de Zamora
- La fortuna sonríe a la provincia de Zamora por partida triple en el tercer premio del sorteo de Navidad
- Zamora entra este sábado en el año 2026: todo listo para la 'NocheNueva
- La casa de más de 500 metros cuadrados, tres pisos y dos patios a la venta en Zamora capital