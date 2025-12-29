Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividades navideñas

La magia de la Navidad en las calles

La música, por la calle o conciertos de múltiples estilos y en diversos emplazamientos, así como un colorista y alegre pasacalles navideño de la Escuela de Baile Escena representaron las propuestas que amenizaron la jornada dominical de los Santos Inocentes a las muchas personas que pasan las fechas navideñas en Zamora.

Un menor observa con gran atención el pasacalles. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

N. S.

El color, la alegría y la música llegaron el domingo al centro de la ciudad de la mano de los cientos de integrantes de la Escuela de Baile Escena que participaron, un año más, en una de las actividades que se está convirtiendo en un clásico en estas fechas en la ciudad: el pasacalles navideño.

Integrantes de la Escuela Escena en Santa Clara. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

La comitiva partió de la sede de la escuela, en la bajada de San Pablo, rumbo a la calle de Santa Clara para concluir en la Plaza Mayor donde más de 500 bailarines llevaron a cabo un flashmob.

Uno de los conjuntos de baile. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

De manera paralela, los viandantes que caminaban por el centro pudieron disfrutar de los villancicos más tradicionales, cuyas letras cobraron vida a través de las voces de los integrantes de la asociación cultural La Bigornia.

Actuación de Aliza en la Plaza de los Sueños. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Además, la Schola Gaudete de Zamora ofreció un recital navideño en la parroquia de San Lorenzo, mientras que integrantes de la Asociación Lírica de Zamora, Aliza, actuó en la Plaza de los Sueños auspiciada por Caja Rural de Zamora. n

