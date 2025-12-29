Laura Rivera se compromete a aumentar la plantilla de bomberos de Zamora si los 40 refuerzos al año son estructurales

La concejala de Recursos Humanos y Diálogo Social, Laura Rivera, se ha comprometido a aumentar la plantilla de bomberos de Zamora si, analizados los datos, se confirma que hacen 40 jornadas de refuerzo anuales, como dicen los representantes sindicales, ya que supondría que existe una necesidad estructural. Hay que tener en cuenta que los bomberos trabajan 63 días al año en turnos de 24 horas.

Lo ha dicho en una extensa rueda de prensa en la que la concejala ha dado a conocer la postura del equipo de gobierno municipal y el estado de las negociaciones laborales con los bomberos.

Laura Rivera ha comenzado su comparecencia reiterando que en ningún momento se ha eliminado ningún derecho que existiera previamente, “no se ha quitado ningún derecho ya consolidado a los trabajadores y trabajadoras, incluso aunque no sean habituales como el caso del abono por productividad por permanencia en el Ayuntamiento en la jubilación”.

En segundo lugar, Laura Rivera ha asegurado que se han mejorado las condiciones laborales y profesionales de los empleados públicos del Ayuntamiento en mayor o menor medida, pero “siempre guiados por la igualdad entre los empleados públicos y la mejora de los servicios a la ciudadanía”. Entre estas mejoras ha destacado la restitución de las ayudas sociales a todos los que no las tuvieron durante los años de la congelación; la creación de empleo con OEP y planes de empleo al máximo; la estabilización del empleo temporal con acuerdos; la ampliación de la conciliación a algunos colectivos para que sea igual para todos; y la elaboración de una nueva RPT (relación de puestos de trabajo) porque la anterior data de 1.999.

Tras hacer hincapié en estos dos asuntos, la concejala ha aclarado ciertos aspectos manifestados públicamente por los bomberos que en su opinión no son como los han expuesto dando a entender un total y definitivo desacuerdo en las negociaciones, cuando no es así, sino que hay “acuerdos iniciales, acuerdos pendientes de estudio, o desacuerdos hasta nueva fecha”.

Carlos Casas, Miguel Ángel Jurado y Marinano González, representantes de los bomberos de Zamora / Víctor Garrido

En la última reunión con los representantes sindicales de los bomberos en la que presentaron una plataforma con cinco puntos, en dos de ellos había acuerdo, dos están pendientes de estudio y uno en desacuerdo coyuntural para valorarlo en la nueva RPT.

En dos puntos hay acuerdo.

- Reconocer el solape de guardia al final del turno de 24 horas contabilizándolo con 30 minutos como el de los policías. Como trabajan 62 o 63 días al año en turnos de 24 horas, supone 31 horas y media, de las cuales 24 horas supondrán reducir 1 jornada de trabajo.

- Reconocer y retribuir las labores de categoría superior de los cabos, que solo está pendiente de hacer el cálculo, y que es práctica habitual y respetada en todos los funcionarios: pagar cuando realizan funciones de una categoría superior por sustitución de esta.

En dos puntos hay acuerdo en el concepto, pero está pendiente de cuantificar

- Valoración del precio de los refuerzos, que los sindicatos demandan incrementar el 25% en fines de semana y festivos y el 50% en festivos especiales, "y desde la concejalía hemos propuesto aumentar un 30% (lo que resulte más beneficioso)".

- Reducción de jornada como la del resto de funcionarios en verano y fiestas, que valoran en 72 horas o 180 euros al mes, pero que está pendiente de cálculo (la media de los funcionarios y de los policías está en unas 55 horas).

En un punto hay un desacuerdo coyuntural

- Retribuir con 100 euros al mes por apuntarse voluntariamente a refuerzos de guardia y horas extras. Se considera que es una disponibilidad que debería incluirse en la nueva RPT, aunque fue una propuesta de la concejalía en el caso de que se retrase mucho la nueva RPT.

Por último, Laura Rivera, ante la queja de que el alcalde les obliga a hacer horas y refuerzos por Decreto, ha manifestado que los bomberos, al comunicar como medida de presión que no hacen horas ni refuerzos a lo largo del presente año, están incumpliendo el Acuerdo Regulador que dice que “El personal que desee realizar refuerzos de guardia se apuntará voluntariamente y anualmente a una lista a tal efecto”. Y lo mismo para horas extras. Es decir, se apuntará anualmente.

La concejala considera que “si bien es justo que cuando exista una circunstancia razonable que les impida seguir apuntados -y que se tendría en cuenta por la Concejalía- puedan hacerlo, también considera que como medida de presión para descalificar al alcalde diciendo que no respeta su vida personal y familiar y su derecho a la conciliación, no es admisible. Porque no es cierto cuando son ellos los que han incumplido”.

Por otra parte, Laura Rivera ha expresado su reconocimiento a los bomberos, ya que siempre que ha habido una necesidad importante, los bomberos se han presentado voluntariamente sin pensar en retribuciones, turnos, ni bolsas de apuntados o no.

Por último, la concejala ha finalizado expresando una preocupación y dos compromisos. La preocupación se refiere respecto a la cifra de 40 refuerzos que cuantifican los bomberos al año, lo que supondría un aumento del 37% en los días trabajados (que son 63), y una retribución de 21.000 euros al año y 1.500 euros al mes, lo que “si fuera así, habría supondría que no se organiza bien el servicio -algo que cree que no es cierto, pero que tendría solución- o que está mal dimensionado y habría que contratar más personal”, a lo que se ha comprometido a hacerlo como concejala de personal en la medida de lo posible.

Y el segundo compromiso es el de continuar negociando para que todos los trabajadores del Ayuntamiento sean tratados con igualdad, y las diferencias solo sean por la categoría profesional a la que pertenecen y las especificidades de algunos puestos como los de los bomberos.

Es más, dijo que su postura negociadora no es de todo o nada, sino que las mejoras que considere lógicas las llevará a cabo aunque finalmente no haya un acuerdo total con los bomberos.

La concejala miente

A las puertas del Ayuntamiento esperaban a los periodistas tras la rueda de prensa tres representantes de los bomberos, Miguel Ángel Jurado, Carlos Casas y Mariano González, quienes resumieron que su postura no es la de ganar más dinero, sino tener las mismas condiciones que el resto de empleados, como por ejemplo, la Policía Municipal, que cobra como horas extras los refuerzos, mientras que ellos están "por debajo de la hora ordinaria".

Reiteraron su falta de confianza en la concejala de Personal, a quien acusaron de faltar a la verdad y reiteraron su intención de defender en los juzgados sus reivindicaciones.

Lo que se deduce de ambas versiones es que el clima negociador está muy enrarecido y es difícil que se puedan acercar posturas en un futuro próximo, pese a la convocatoria de la mesa negociadora anunciada por la concejala de Personal.

Laura Rivera se refirió también a las críticas de los bomberos que ha escuchado en medios de comunicación sobre si el servicio a los pueblos del entorno de Zamora se prestaba mejor cuando lo prestaba el servicio de extinción de incendios desde la capital. La concejala no se mostró de acuerdo con esa apreciación, ya que, dijo, "tan profesionales son los bomberos del parque provincial como los de la capital", además de valorar que la Diputación ha creado 15 nuevos puestos de trabajo. Aseguró que fueron las pretensiones económicas de los bomberos de Zamora las que obligaron a la Diputación a romper el convenio con el Ayuntamiento y decidir crear un parque propio.

Los representantes de los bomberos, sin embargo, indicaron que esa no fue la realidad, sino que el acuerdo se rompió porque el Ayuntamiento utilizaba el dinero de la Diputación para refuerzos que beneficiaban fundamentalmente a labores urbanas más que a los pueblos de la provincia.